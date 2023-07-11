https://ria.ru/20230711/nato-1883507939.html
Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы
Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы - РИА Новости, 11.07.2023
Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы
Ускоренное вступление Украины в НАТО - это очень опасно для европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:30
2023-07-11T13:30
2023-07-11T13:30
в мире
украина
россия
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ускоренное вступление Украины в НАТО - это очень опасно для европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс, что позволит ей сократить процесс присоединения. "Потенциально - это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет", - ответил Песков журналистам на вопрос, какую реакцию Кремля может вызвать сам факт ускоренного вступления Украины в НАТО. Кроме того, комментируя заявление Столтенберга о сокращенной процедуре вступления Украины в альянс, Песков сообщил, что рассуждать на эту тему должны политологи, призвав дождаться конкретных решений, так как пока можно "констатировать лишь разность подходов ряда стран" к этому вопросу. "Какая именно точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшее время", - сообщил Песков.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато, йенс столтенберг
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, НАТО, Йенс Столтенберг
Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы
Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для безопасности Европы
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ускоренное вступление Украины в НАТО - это очень опасно для европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг
перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе
предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс, что позволит ей сократить процесс присоединения.
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«
"Потенциально - это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет", - ответил Песков журналистам на вопрос, какую реакцию Кремля может вызвать сам факт ускоренного вступления Украины в НАТО.
Кроме того, комментируя заявление Столтенберга о сокращенной процедуре вступления Украины в альянс, Песков сообщил, что рассуждать на эту тему должны политологи, призвав дождаться конкретных решений, так как пока можно "констатировать лишь разность подходов ряда стран" к этому вопросу.
"Какая именно точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшее время", - сообщил Песков.
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