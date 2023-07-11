https://ria.ru/20230711/nato-1883507939.html

Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы

Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы - РИА Новости, 11.07.2023

Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы

Ускоренное вступление Украины в НАТО - это очень опасно для европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T13:30

2023-07-11T13:30

2023-07-11T13:30

в мире

украина

россия

дмитрий песков

нато

йенс столтенберг

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ускоренное вступление Украины в НАТО - это очень опасно для европейской безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед началом саммита стран НАТО в Вильнюсе предложил отменить для Украины план действий для вступления в альянс, что позволит ей сократить процесс присоединения. "Потенциально - это очень опасно для европейской безопасности. Действительно, это таит в себе очень большие опасности, и те, кто будет принимать решение, должны себе отдавать в этом отчет", - ответил Песков журналистам на вопрос, какую реакцию Кремля может вызвать сам факт ускоренного вступления Украины в НАТО. Кроме того, комментируя заявление Столтенберга о сокращенной процедуре вступления Украины в альянс, Песков сообщил, что рассуждать на эту тему должны политологи, призвав дождаться конкретных решений, так как пока можно "констатировать лишь разность подходов ряда стран" к этому вопросу. "Какая именно точка зрения возобладает, мы с вами узнаем в ближайшее время", - сообщил Песков.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, дмитрий песков, нато, йенс столтенберг