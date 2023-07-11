https://ria.ru/20230711/nato-1883497725.html
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле
Страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника, именно в таком ключе на саммите альянса в Вильнюсе будут вестись обсуждения, при этом в Москве будут... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:53
2023-07-11T12:53
2023-07-11T13:06
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника, именно в таком ключе на саммите альянса в Вильнюсе будут вестись обсуждения, при этом в Москве будут внимательно отслеживать происходящее там для глубокого анализа и принятия мер по обеспечению безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный концентрировано антироссийский характер. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", - сказал журналистам Песков."Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - добавил он.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, нато
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле
Пресс-секретарь Песков: НАТО воспринимает Россию как врага и противника
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника, именно в таком ключе на саммите альянса в Вильнюсе будут вестись обсуждения, при этом в Москве будут внимательно отслеживать происходящее там для глубокого анализа и принятия мер по обеспечению безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный концентрировано антироссийский характер. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", - сказал журналистам Песков.
"Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - добавил он.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США
по нацбезопасности Джейк Салливан
заявил, что Украина
не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг
19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев
ближе к вступлению в альянс.
Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО