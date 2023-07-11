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НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2023
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12:53 11.07.2023 (обновлено: 13:06 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883497725.html
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.07.2023
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле
Страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника, именно в таком ключе на саммите альянса в Вильнюсе будут вестись обсуждения, при этом в Москве будут... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:53
2023-07-11T13:06
в мире
россия
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника, именно в таком ключе на саммите альянса в Вильнюсе будут вестись обсуждения, при этом в Москве будут внимательно отслеживать происходящее там для глубокого анализа и принятия мер по обеспечению безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный концентрировано антироссийский характер. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", - сказал журналистам Песков."Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - добавил он.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
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в мире, россия, нато
В мире, Россия, НАТО
НАТО воспринимает Россию как врага, заявили в Кремле

Пресс-секретарь Песков: НАТО воспринимает Россию как врага и противника

© AP Photo / Yves HermanСотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Сотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Сотрудники службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО воспринимают Россию как врага и противника, именно в таком ключе на саммите альянса в Вильнюсе будут вестись обсуждения, при этом в Москве будут внимательно отслеживать происходящее там для глубокого анализа и принятия мер по обеспечению безопасности РФ, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Однозначно речь идет о саммите объединения, который носит ярко выраженный концентрировано антироссийский характер. Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник, и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", - сказал журналистам Песков.
"Разумеется, мы очень тщательно это отслеживаем, потому что много высказываний, конечно же, должно и будет предметом для глубокого анализа с тем, чтобы принимать меры, направленные на обеспечение нашей собственной безопасности", - добавил он.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня отмечал, что в Вильнюсе и при подготовке к саммиту союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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