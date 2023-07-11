https://ria.ru/20230711/nato-1883489045.html
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО
Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:36
2023-07-11T12:36
2023-07-11T13:41
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и Великобритании в Москве, говорится в сообщении пресс-службы МГЕР. Саммит стран НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. "Более 2,5 тысячи активистов МГЕР и Волонтерской Роты организовали акцию "Саммит НАТО - саммит смерти", - сообщили в пресс-службе.Активисты выступают с плакатами и скандируют лозунги "Оружие НАТО в руках террористов", "НАТО - Ваше оружие убивает стариков и детей", "Саммит НАТО - саммит смерти", отмечается в сообщении. Как сообщила пресс-служба МГЕР, такие акции также проходят у посольств Германии, Франции, Канады, Польши, Испании, Италии и Латвии в Москве, а также у генерального консульства Литовской Республики и генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.Как передает корреспондент РИА Новости, у посольства США собралось больше 200 активистов. Некоторые из них выступали с речами с импровизированной трибуны — выкрашенной в красный цвет железной бочки.Как объяснил руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев, который участвовал в акции у посольства Великобритании, активисты решили выразить свой протест против вступления в НАТО Украины."Сегодня мы пришли к посольству Великобритании, ...чтобы выразить свой протест против вступления Украины в ряды НАТО и расширения границ НАТО на восток", - сказал он.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
https://ria.ru/20230711/nato-1883507939.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва, нато, мгер, молодая гвардия единой россии, сша
Общество, Москва, НАТО, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, США
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО
МГЕР и "Волонтерская рота" вышли к посольствам на акцию "Саммит НАТО — саммит смерти"
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и Великобритании в Москве, говорится в сообщении пресс-службы
МГЕР.
Саммит стран НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе
.
«
"Более 2,5 тысячи активистов МГЕР и Волонтерской Роты организовали акцию "Саммит НАТО - саммит смерти", - сообщили в пресс-службе.
Активисты выступают с плакатами и скандируют лозунги "Оружие НАТО в руках террористов", "НАТО - Ваше оружие убивает стариков и детей", "Саммит НАТО - саммит смерти", отмечается в сообщении.
Как сообщила пресс-служба МГЕР, такие акции также проходят у посольств Германии
, Франции
, Канады
, Польши
, Испании
, Италии
и Латвии
в Москве, а также у генерального консульства Литовской Республики и генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге
.
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Как передает корреспондент РИА Новости, у посольства США собралось больше 200 активистов. Некоторые из них выступали с речами с импровизированной трибуны — выкрашенной в красный цвет железной бочки.
Как объяснил руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев, который участвовал в акции у посольства Великобритании, активисты решили выразить свой протест против вступления в НАТО Украины.
"Сегодня мы пришли к посольству Великобритании, ...чтобы выразить свой протест против вступления Украины в ряды НАТО и расширения границ НАТО на восток", - сказал он.
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