https://ria.ru/20230711/nato-1883489045.html

МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО

МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО

Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:36

2023-07-11T12:36

2023-07-11T13:41

общество

москва

нато

мгер

молодая гвардия единой россии

сша

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и Великобритании в Москве, говорится в сообщении пресс-службы МГЕР. Саммит стран НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. "Более 2,5 тысячи активистов МГЕР и Волонтерской Роты организовали акцию "Саммит НАТО - саммит смерти", - сообщили в пресс-службе.Активисты выступают с плакатами и скандируют лозунги "Оружие НАТО в руках террористов", "НАТО - Ваше оружие убивает стариков и детей", "Саммит НАТО - саммит смерти", отмечается в сообщении. Как сообщила пресс-служба МГЕР, такие акции также проходят у посольств Германии, Франции, Канады, Польши, Испании, Италии и Латвии в Москве, а также у генерального консульства Литовской Республики и генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.Как передает корреспондент РИА Новости, у посольства США собралось больше 200 активистов. Некоторые из них выступали с речами с импровизированной трибуны — выкрашенной в красный цвет железной бочки.Как объяснил руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев, который участвовал в акции у посольства Великобритании, активисты решили выразить свой протест против вступления в НАТО Украины."Сегодня мы пришли к посольству Великобритании, ...чтобы выразить свой протест против вступления Украины в ряды НАТО и расширения границ НАТО на восток", - сказал он.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

https://ria.ru/20230711/nato-1883507939.html

москва

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва, нато, мгер, молодая гвардия единой россии, сша