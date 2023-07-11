Рейтинг@Mail.ru
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:36 11.07.2023 (обновлено: 13:41 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883489045.html
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО
Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T12:36
2023-07-11T13:41
общество
москва
нато
мгер
молодая гвардия единой россии
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883487103_75:0:2518:1374_1920x0_80_0_0_5cde8c01120f59b81c35e512035b0f42.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и Великобритании в Москве, говорится в сообщении пресс-службы МГЕР. Саммит стран НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе. &quot;Более 2,5 тысячи активистов МГЕР и Волонтерской Роты организовали акцию &quot;Саммит НАТО - саммит смерти&quot;, - сообщили в пресс-службе.Активисты выступают с плакатами и скандируют лозунги "Оружие НАТО в руках террористов", "НАТО - Ваше оружие убивает стариков и детей", "Саммит НАТО - саммит смерти", отмечается в сообщении. Как сообщила пресс-служба МГЕР, такие акции также проходят у посольств Германии, Франции, Канады, Польши, Испании, Италии и Латвии в Москве, а также у генерального консульства Литовской Республики и генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.Как передает корреспондент РИА Новости, у посольства США собралось больше 200 активистов. Некоторые из них выступали с речами с импровизированной трибуны — выкрашенной в красный цвет железной бочки.Как объяснил руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев, который участвовал в акции у посольства Великобритании, активисты решили выразить свой протест против вступления в НАТО Украины."Сегодня мы пришли к посольству Великобритании, ...чтобы выразить свой протест против вступления Украины в ряды НАТО и расширения границ НАТО на восток", - сказал он.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
https://ria.ru/20230711/nato-1883507939.html
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883487103_369:0:2201:1374_1920x0_80_0_0_24d4d5e0ab37846fba361b396e5041e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, нато, мгер, молодая гвардия единой россии, сша
Общество, Москва, НАТО, МГЕР, Молодая гвардия Единой России, США
МГЕР и "Волонтерская рота" начали акции протеста у посольств стран НАТО

МГЕР и "Волонтерская рота" вышли к посольствам на акцию "Саммит НАТО — саммит смерти"

© Молодая ГвардияУчастники акции "Саммит НАТО - саммит смерти" у здания посольства Литвы в Москве. Кадр видео
Участники акции Саммит НАТО - саммит смерти у здания посольства Литвы в Москве. Кадр видео
© Молодая Гвардия
Участники акции "Саммит НАТО - саммит смерти" у здания посольства Литвы в Москве. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Активисты "Молодой гвардии Единой России" (МГЕР) и "Волонтерской роты" начали проводить акцию "Саммит НАТО - саммит смерти" у посольств стран США и Великобритании в Москве, говорится в сообщении пресс-службы МГЕР.
Саммит стран НАТО проходит 11-12 июля в Вильнюсе.
«

"Более 2,5 тысячи активистов МГЕР и Волонтерской Роты организовали акцию "Саммит НАТО - саммит смерти", - сообщили в пресс-службе.

Активисты выступают с плакатами и скандируют лозунги "Оружие НАТО в руках террористов", "НАТО - Ваше оружие убивает стариков и детей", "Саммит НАТО - саммит смерти", отмечается в сообщении.
Как сообщила пресс-служба МГЕР, такие акции также проходят у посольств Германии, Франции, Канады, Польши, Испании, Италии и Латвии в Москве, а также у генерального консульства Литовской Республики и генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Литве приготовиться. США объяснили, чем обернется вступление Украины в НАТО
Вчера, 08:00
Как передает корреспондент РИА Новости, у посольства США собралось больше 200 активистов. Некоторые из них выступали с речами с импровизированной трибуны — выкрашенной в красный цвет железной бочки.
Как объяснил руководитель московского отделения МГЕР Александр Лебедев, который участвовал в акции у посольства Великобритании, активисты решили выразить свой протест против вступления в НАТО Украины.
"Сегодня мы пришли к посольству Великобритании, ...чтобы выразить свой протест против вступления Украины в ряды НАТО и расширения границ НАТО на восток", - сказал он.
Подготовка к саммиту НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Песков назвал ускоренное вступление Украины в НАТО очень опасным для Европы
Вчера, 13:30
 
ОбществоМоскваНАТОМГЕРМолодая гвардия Единой РоссииСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала