Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией
Салливан: Байден думает, что принятие Украины в НАТО в Вильнюсе приведет к войне с Россией
© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга привел слова президента США Джо Байдена о том, что принятие Украины в состав НАТО в ходе саммита в Вильнюсе 11-12 июля привело бы альянс к войне с Россией.
«
"Как отметил президент Байден, принятие Украины в НАТО сейчас в Вильнюсе привело бы НАТО к войне с Россией", - сказал Салливан во время брифинга в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.