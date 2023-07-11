https://ria.ru/20230711/nato-1883453240.html

Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией

Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией - РИА Новости, 11.07.2023

Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга привел слова президента США Джо Байдена о том, что принятие Украины в состав НАТО в... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:08

2023-07-11T11:08

2023-07-11T11:08

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга привел слова президента США Джо Байдена о том, что принятие Украины в состав НАТО в ходе саммита в Вильнюсе 11-12 июля привело бы альянс к войне с Россией. "Как отметил президент Байден, принятие Украины в НАТО сейчас в Вильнюсе привело бы НАТО к войне с Россией", - сказал Салливан во время брифинга в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html

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вильнюс

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вильнюс, сша, нато, джейк салливан, джо байден, владимир зеленский