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Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883453240.html
Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией
Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией - РИА Новости, 11.07.2023
Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга привел слова президента США Джо Байдена о том, что принятие Украины в состав НАТО в... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:08
2023-07-11T11:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
сша
нато
джейк салливан
джо байден
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга привел слова президента США Джо Байдена о том, что принятие Украины в состав НАТО в ходе саммита в Вильнюсе 11-12 июля привело бы альянс к войне с Россией. "Как отметил президент Байден, принятие Украины в НАТО сейчас в Вильнюсе привело бы НАТО к войне с Россией", - сказал Салливан во время брифинга в Вильнюсе. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230711/ukraina-1883348361.html
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в мире, украина, вильнюс, сша, нато, джейк салливан, джо байден, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, США, НАТО, Джейк Салливан, Джо Байден, Владимир Зеленский
Байден: принятие Украины в НАТО в Вильнюсе привело бы к войне с Россией

Салливан: Байден думает, что принятие Украины в НАТО в Вильнюсе приведет к войне с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в ходе брифинга привел слова президента США Джо Байдена о том, что принятие Украины в состав НАТО в ходе саммита в Вильнюсе 11-12 июля привело бы альянс к войне с Россией.
«
"Как отметил президент Байден, принятие Украины в НАТО сейчас в Вильнюсе привело бы НАТО к войне с Россией", - сказал Салливан во время брифинга в Вильнюсе.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсСШАНАТОДжейк СалливанДжо БайденВладимир Зеленский
 
 
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