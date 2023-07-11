https://ria.ru/20230711/nato-1883437938.html

Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине

Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.07.2023

Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине

Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:04

2023-07-11T10:04

2023-07-11T15:08

специальная военная операция на украине

константин гаврилов

россия

вена

в мире

украина

нато

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870802_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_192c0281681305552099e478a3cb86dd.jpg

ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример – морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России", - сказал дипломат. Он добавил, что "это уже переходит все границы". "США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям", - отметил Гаврилов. По его словам, российской стороне предельно ясно: американцы будут и далее пытаться обескровить Россию, посылая против нее украинский мобилизационный резерв. Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

россия

вена

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

константин гаврилов, россия, вена, в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр