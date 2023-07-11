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Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:04 11.07.2023 (обновлено: 15:08 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/nato-1883437938.html
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине
Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:04
2023-07-11T15:08
специальная военная операция на украине
константин гаврилов
россия
вена
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример – морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России", - сказал дипломат. Он добавил, что "это уже переходит все границы". "США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям", - отметил Гаврилов. По его словам, российской стороне предельно ясно: американцы будут и далее пытаться обескровить Россию, посылая против нее украинский мобилизационный резерв. Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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константин гаврилов, россия, вена, в мире, украина, нато, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Константин Гаврилов, Россия, Вена, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине

Гаврилов: контакты в Вене указывают, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример – морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России", - сказал дипломат.
Он добавил, что "это уже переходит все границы". "США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям", - отметил Гаврилов. По его словам, российской стороне предельно ясно: американцы будут и далее пытаться обескровить Россию, посылая против нее украинский мобилизационный резерв.
Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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10 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеКонстантин ГавриловРоссияВенаВ миреУкраинаНАТОСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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