https://ria.ru/20230711/nato-1883437938.html
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине - РИА Новости, 11.07.2023
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине
Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:04
2023-07-11T10:04
2023-07-11T15:08
специальная военная операция на украине
константин гаврилов
россия
вена
в мире
украина
нато
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Контакты в Вене указывают на то, что НАТО вряд ли прямо вовлечется в конфликт на Украине, но будет проверять РФ на прочность, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. "Наши контакты здесь, в Вене, показывают, что НАТО вряд ли напрямую вовлечется в конфликт на Украине. Хотя и будет пытаться нас провоцировать и, что называется, проверять на прочность. Свежий пример – морские учения альянса "Балтопс-23" с участием 20 государств, которые проходили в Балтийском море в непосредственной близости от наших рубежей и имели своей учебной целью отработку ударов по территории России", - сказал дипломат. Он добавил, что "это уже переходит все границы". "США и их союзники должны четко понимать, что подобные действия способны углубить конфронтацию и привести к самым непредсказуемым последствиям", - отметил Гаврилов. По его словам, российской стороне предельно ясно: американцы будут и далее пытаться обескровить Россию, посылая против нее украинский мобилизационный резерв. Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Константин Гаврилов, Россия, Вена, В мире, Украина, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гаврилов считает, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине
Гаврилов: контакты в Вене указывают, что НАТО вряд ли прямо вступит в конфликт на Украине