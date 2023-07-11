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В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
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09:49 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/nato-1883435746.html
В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО
В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2023
В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО
Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону, участники альянса согласятся, что 2% от ВВП это "не потолок", заявил во вторник РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T09:49
2023-07-11T09:49
в мире
вильнюс
сша
джейк салливан
йенс столтенберг
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону, участники альянса согласятся, что 2% от ВВП это "не потолок", заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком. Мы договоримся о важности для всех союзников НАТО тратить больше средств (на оборону – ред.)", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Как ранее в июле заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3%. Он также выражал надежду, что на саммите страны блока согласуют новые цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП. Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, вильнюс, сша, джейк салливан, йенс столтенберг, нато
В мире, Вильнюс, США, Джейк Салливан, Йенс Столтенберг, НАТО
В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО

Салливан: страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся повысить расходы на оборону

© AP Photo / Yves HermanСотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Yves Herman
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону, участники альянса согласятся, что 2% от ВВП это "не потолок", заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«
"Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком. Мы договоримся о важности для всех союзников НАТО тратить больше средств (на оборону – ред.)", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе.
Как ранее в июле заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3%. Он также выражал надежду, что на саммите страны блока согласуют новые цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП.
Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.
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В миреВильнюсСШАДжейк СалливанЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
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