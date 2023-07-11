https://ria.ru/20230711/nato-1883435746.html

В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО

В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО - РИА Новости, 11.07.2023

В Белом доме рассказали об одном из решений, которое примут на саммите НАТО

Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону, участники альянса согласятся, что 2% от ВВП это "не потолок", заявил во вторник РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T09:49

2023-07-11T09:49

2023-07-11T09:49

в мире

вильнюс

сша

джейк салливан

йенс столтенберг

нато

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Страны НАТО на саммите в Вильнюсе договорятся об увеличении расходов на оборону, участники альянса согласятся, что 2% от ВВП это "не потолок", заявил во вторник советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан. "Мы договоримся, что 2% от ВВП должны быть минимумом, а не потолком. Мы договоримся о важности для всех союзников НАТО тратить больше средств (на оборону – ред.)", - заявил Салливан на брифинге в Вильнюсе. Как ранее в июле заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, в 2023 году в альянсе ожидают рост совместных оборонных расходов союзников из Европы и Канады на 8,3%. Он также выражал надежду, что на саммите страны блока согласуют новые цели по оборонным расходам на уровне минимум 2% ВВП. Саммит стран НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Генсек НАТО последние месяцы подчеркивал "беспрецедентное единство союзников" по всем ключевым вопросам, однако, как сам он признался накануне встречи в верхах, страны до последнего момента все еще продолжали согласовывать текст итогового заявления, который касается такого ключевого вопроса как перспективы членства Украины в альянсе, ее поддержки и гарантий безопасности Киева.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вильнюс, сша, джейк салливан, йенс столтенберг, нато