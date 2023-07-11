Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области
Рогов сообщил о новой безуспешной волне наступления ВСУ в Запорожской области
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.
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"Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области", - сказал Рогов во вторник.
По его словам, ночью была предпринята атака южнее города Орехова в направлении села Работино. "Противник остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике. Бои продолжаются", - подчеркнул Рогов.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией".
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта".
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.