https://ria.ru/20230711/nastuplenie-1883449968.html

Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области

Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 11.07.2023

Рогов сообщил о новой волне наступления ВСУ в Запорожской области

Украинские войска начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:58

2023-07-11T10:58

2023-07-11T10:58

специальная военная операция на украине

владимир рогов

вооруженные силы украины

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Украинские войска начали новую волну наступления на ореховском участке линии фронта в Запорожской области, но успеха не имели, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией", председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. "Украинские боевики после относительного затишья начали новую волну наступления с применением тяжелой техники на ореховском участке линии фронта в Запорожской области", - сказал Рогов во вторник. По его словам, ночью была предпринята атака южнее города Орехова в направлении села Работино. "Противник остановлен, понеся новые потери, в том числе в бронетехнике. Бои продолжаются", - подчеркнул Рогов. Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс. Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard – "практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией". Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, "пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта". Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.

https://ria.ru/20230710/tank-1883168597.html

https://ria.ru/20230708/spetsopertsiya-1882969251.html

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир рогов, вооруженные силы украины, запорожская область