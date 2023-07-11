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Власти Москвы приняли решение развивать проекты наставничества

Власти Москвы приняли решение развивать проекты наставничества - РИА Новости, 11.07.2023

Власти Москвы приняли решение развивать проекты наставничества

Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла решение о развитии проектов наставничества в организациях Москвы,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T14:40

2023-07-11T14:40

2023-07-11T14:40

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Московская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений приняла решение о развитии проектов наставничества в организациях Москвы, соответствующее решение комиссии опубликовано на официальном сайте мэра и правительства Москвы. В трехстороннюю комиссию входят правительство Москвы, Московская Федерация профсоюзов и Московская конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей). "Московская трехсторонняя комиссия решила: принимать активное участие в проектах профориентации и наставничества, реализуемых на территории города Москвы, подготавливать предложения внедрении лучших практик наставничества, в том числе по совершенствованию системы поощрения наставников", - говорится в документе. Помимо этого, планируется направлять представителей сторон социального партнерства на обучение в Учебно-исследовательском центре Московской Федерации профсоюзов, включать в программы тематических мероприятий вопросы потребности в кадрах и их подготовки для организаций. А также рассматривать возможность учреждения отраслевых знаков отличия за наставничество. В документе отмечается, что было принято решение об участии в 2023 году в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса "Лучшие практики наставничества".Указом президента 2023 год объявлен в России Годом педагога и наставника с целью признания особого статуса педагогических работников. Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения Константина Ушинского, одного из основателей педагогической науки.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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