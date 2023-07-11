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Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана
Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана - РИА Новости, 11.07.2023
Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщает РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T13:11
2023-07-11T13:11
2023-07-11T13:41
политика
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 11 июл - РИА Новости. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщает во вторник пресс-служба ЦИК.Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля."Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента Республики Узбекистан 87,05 процентами голосов избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении ЦИК для СМИ.Ранее ЦИК сообщал, что итоговая явка на выборах составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На выборах в 2021 году Мирзиеев получил 80,31% голосов при явке 80,04%.Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. После новой победы Мирзиеев также сможет баллотироваться на выборы в 2030 году.Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, в выборах принимали участие еще три кандидата. Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,43%, председатель Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов - 4,02%, лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74%.
https://ria.ru/20230710/vybory-1883178200.html
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политика, узбекистан, шавкат мирзиеев
Политика, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана
ЦИК Узбекистана: Мирзиеев победил на президентских выборах с результатом 87,05 процента
ТАШКЕНТ, 11 июл - РИА Новости.
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев победил на досрочных выборах главы государства, набрав 87,05% голосов после подсчета всех бюллетеней, сообщает во вторник пресс-служба
ЦИК.
Досрочные президентские выборы в Узбекистане прошли 9 июля.
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало
"Принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиеева на должность президента Республики Узбекистан 87,05 процентами голосов избирателей, принявших участие в выборах", - говорится в сообщении ЦИК для СМИ.
Ранее ЦИК сообщал, что итоговая явка на выборах составила 79,8%, или 15,6 миллиона избирателей. На выборах в 2021 году Мирзиеев получил 80,31% голосов при явке 80,04%.
Это были первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. После новой победы Мирзиеев также сможет баллотироваться на выборы в 2030 году.
Помимо Мирзиеева, выдвинутого от Либерально-демократической партии Узбекистана, в выборах принимали участие еще три кандидата. Кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова набрала 4,43%, председатель Народно-демократической партии Узбекистана Улугбек Иноятов - 4,02%, лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев - 3,74%.
Процедура выборов президента Узбекистана