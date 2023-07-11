https://ria.ru/20230711/ministry-1883410240.html

Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах

Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах - РИА Новости, 11.07.2023

Главы МИД и Минобороны Канады подверглись критике за фотографию в кедах

Министры иностранных дел и обороны Канады Мелани Джоли и Анита Ананд подверглись критике в Twitter после того, как были запечатлены в кедах на фотографии со... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T00:46

2023-07-11T00:46

2023-07-11T02:05

в мире

канада

вильнюс

анита ананд

ингрида шимоните

джастин трюдо

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883413715_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_11ff4a3ea89d088e69f4eaf7fe219d67.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Министры иностранных дел и обороны Канады Мелани Джоли и Анита Ананд подверглись критике в Twitter после того, как были запечатлены в кедах на фотографии со встречи премьер-министра Джастина Трюдо с литовской коллегой Ингридой Шимоните. Трюдо в понедельник прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Он опубликовал в Twitter фотографию со встречи с Шимоните, на которой также присутствовали Джоли и Ананд. В отличие от премьеров, на ногах у обеих женщин-министров были кеды, на что отреагировали пользователи социальной сети. "Посмотрите на этих двух марионеток, носящих кроссовки в то время, как они представляют Канаду на мировой сцене", - прокомментировал фотографию один из пользователей. Другой читатель в своем комментарии указал, что "надевать кеды на деловую встречу не так круто, как можно подумать". "Возмутительно и позорно", - написал еще один пользователь, также сравнив Ананд и Джоли с "клоунами" за решение надеть кеды. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230705/bayden-1882276395.html

https://ria.ru/20230706/zelenskiy-1882615083.html

канада

вильнюс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, вильнюс, анита ананд, ингрида шимоните, джастин трюдо, нато