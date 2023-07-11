Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна на своей странице в соцсети впервые после болезни вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила их за поддержку и сообщила, когда состоятся ее концерты."Спасибо за вашу поддержку. Я чувствовала вашу любовь. Сейчас план таков: перенести сроки Северо-американской части турне и начать тур в Европе в октябре", – написала исполнительница. Она призналась, что во время болезни волновалась о своих детях и о слушателях, которые уже приобрели билеты. Знаменитость пообещала набраться сил, как можно быстрее, чтобы продолжить работу. "Сейчас главное – мое здоровье. Главное – это набраться сил. Обещаю, что вернусь к вам настолько скоро, насколько смогу!" – заключила Мадонна. Юбилейный тур Celebration, посвященный 40-летию творческой деятельности Мадонны, должен был начаться еще 15 июня. Однако концерты пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у певицы.В конце июня певицу обнаружили в бессознательном состоянии в ее квартире в Нью-Йорке. Знаменитость забрали в больницу. Там врачи диагностировали у Мадонны бактериальную инфекцию, и на какое-то время даже поместили звезду в реанимацию. По словам родственников певицы, здоровье певицы подорвала чрезмерная подготовка к гастролям.Вскоре артистку выписали, но она плохо себя чувствовала и не могла встать с кровати. Спустя несколько дней поклонники заметили Мадонну с подругой на прогулке в Нью-Йорке. Они отметили, что знаменитость передвигалась медленно, но самостоятельно.
"Спасибо за вашу поддержку. Я чувствовала вашу любовь. Сейчас план таков: перенести сроки Северо-американской части турне и начать тур в Европе в октябре", – написала исполнительница.
Она призналась, что во время болезни волновалась о своих детях и о слушателях, которые уже приобрели билеты. Знаменитость пообещала набраться сил, как можно быстрее, чтобы продолжить работу.
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"Сейчас главное – мое здоровье. Главное – это набраться сил. Обещаю, что вернусь к вам настолько скоро, насколько смогу!" – заключила Мадонна.
Юбилейный тур Celebration, посвященный 40-летию творческой деятельности Мадонны, должен был начаться еще 15 июня. Однако концерты пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у певицы.
В конце июня певицу обнаружили в бессознательном состоянии в ее квартире в Нью-Йорке. Знаменитость забрали в больницу. Там врачи диагностировали у Мадонны бактериальную инфекцию, и на какое-то время даже поместили звезду в реанимацию.
По словам родственников певицы, здоровье певицы подорвала чрезмерная подготовка к гастролям.
Вскоре артистку выписали, но она плохо себя чувствовала и не могла встать с кровати.
Спустя несколько дней поклонники заметили Мадонну с подругой на прогулке в Нью-Йорке. Они отметили, что знаменитость передвигалась медленно, но самостоятельно.
Стали известны новые подробности состояния здоровья Мадонны
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