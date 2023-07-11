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Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации - РИА Новости, 11.07.2023
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Шоубиз
 
11:21 11.07.2023 (обновлено: 12:30 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации - РИА Новости, 11.07.2023
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации
Певица Мадонна на своей странице в соцсети впервые после болезни вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила их за поддержку и сообщила, когда состоятся ее РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:21
2023-07-11T12:30
шоубиз
европа
нью-йорк (город)
мадонна
знаменитости
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна на своей странице в соцсети впервые после болезни вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила их за поддержку и сообщила, когда состоятся ее концерты."Спасибо за вашу поддержку. Я чувствовала вашу любовь. Сейчас план таков: перенести сроки Северо-американской части турне и начать тур в Европе в октябре", – написала исполнительница. Она призналась, что во время болезни волновалась о своих детях и о слушателях, которые уже приобрели билеты. Знаменитость пообещала набраться сил, как можно быстрее, чтобы продолжить работу. "Сейчас главное – мое здоровье. Главное – это набраться сил. Обещаю, что вернусь к вам настолько скоро, насколько смогу!" – заключила Мадонна. Юбилейный тур Celebration, посвященный 40-летию творческой деятельности Мадонны, должен был начаться еще 15 июня. Однако концерты пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у певицы.В конце июня певицу обнаружили в бессознательном состоянии в ее квартире в Нью-Йорке. Знаменитость забрали в больницу. Там врачи диагностировали у Мадонны бактериальную инфекцию, и на какое-то время даже поместили звезду в реанимацию. По словам родственников певицы, здоровье певицы подорвала чрезмерная подготовка к гастролям.Вскоре артистку выписали, но она плохо себя чувствовала и не могла встать с кровати. Спустя несколько дней поклонники заметили Мадонну с подругой на прогулке в Нью-Йорке. Они отметили, что знаменитость передвигалась медленно, но самостоятельно.
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европа, нью-йорк (город), мадонна, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Европа, Нью-Йорк (город), Мадонна, Знаменитости, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации

Мадонна впервые после болезни вышла на связь в Сети и анонсировала концерты в Европе

© AP Photo / Invision/Charles SykesМадонна на премии MTV Video Music Awards
Мадонна на премии MTV Video Music Awards - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Invision/Charles Sykes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна на своей странице в соцсети впервые после болезни вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила их за поддержку и сообщила, когда состоятся ее концерты.
© @madonnaПубликация Мадонны в соцсети
Публикация Мадонны в соцсети
Публикация Мадонны в соцсети
© @madonna
1 из 2
© @madonnaПубликация Мадонны в соцсети
Публикация Мадонны в соцсети
Публикация Мадонны в соцсети
© @madonna
2 из 2
Публикация Мадонны в соцсети
© @madonna
1 из 2
Публикация Мадонны в соцсети
© @madonna
2 из 2
«
"Спасибо за вашу поддержку. Я чувствовала вашу любовь. Сейчас план таков: перенести сроки Северо-американской части турне и начать тур в Европе в октябре", – написала исполнительница.
Она призналась, что во время болезни волновалась о своих детях и о слушателях, которые уже приобрели билеты. Знаменитость пообещала набраться сил, как можно быстрее, чтобы продолжить работу.
«
"Сейчас главное – мое здоровье. Главное – это набраться сил. Обещаю, что вернусь к вам настолько скоро, насколько смогу!" – заключила Мадонна.
Юбилейный тур Celebration, посвященный 40-летию творческой деятельности Мадонны, должен был начаться еще 15 июня. Однако концерты пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у певицы.
В конце июня певицу обнаружили в бессознательном состоянии в ее квартире в Нью-Йорке. Знаменитость забрали в больницу. Там врачи диагностировали у Мадонны бактериальную инфекцию, и на какое-то время даже поместили звезду в реанимацию.
По словам родственников певицы, здоровье певицы подорвала чрезмерная подготовка к гастролям.
Вскоре артистку выписали, но она плохо себя чувствовала и не могла встать с кровати.
Спустя несколько дней поклонники заметили Мадонну с подругой на прогулке в Нью-Йорке. Они отметили, что знаменитость передвигалась медленно, но самостоятельно.
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ШоубизЕвропаНью-Йорк (город)МадоннаЗнаменитостиМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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