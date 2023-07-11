https://ria.ru/20230711/madonna-1883447025.html

Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации

Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации - РИА Новости, 11.07.2023

Мадонна впервые вышла на связь с поклонниками после реанимации

Певица Мадонна на своей странице в соцсети впервые после болезни вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила их за поддержку и сообщила, когда состоятся ее РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:21

2023-07-11T11:21

2023-07-11T12:30

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нью-йорк (город)

мадонна

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна на своей странице в соцсети впервые после болезни вышла на связь с поклонниками. Она поблагодарила их за поддержку и сообщила, когда состоятся ее концерты."Спасибо за вашу поддержку. Я чувствовала вашу любовь. Сейчас план таков: перенести сроки Северо-американской части турне и начать тур в Европе в октябре", – написала исполнительница. Она призналась, что во время болезни волновалась о своих детях и о слушателях, которые уже приобрели билеты. Знаменитость пообещала набраться сил, как можно быстрее, чтобы продолжить работу. "Сейчас главное – мое здоровье. Главное – это набраться сил. Обещаю, что вернусь к вам настолько скоро, насколько смогу!" – заключила Мадонна. Юбилейный тур Celebration, посвященный 40-летию творческой деятельности Мадонны, должен был начаться еще 15 июня. Однако концерты пришлось перенести из-за проблем со здоровьем у певицы.В конце июня певицу обнаружили в бессознательном состоянии в ее квартире в Нью-Йорке. Знаменитость забрали в больницу. Там врачи диагностировали у Мадонны бактериальную инфекцию, и на какое-то время даже поместили звезду в реанимацию. По словам родственников певицы, здоровье певицы подорвала чрезмерная подготовка к гастролям.Вскоре артистку выписали, но она плохо себя чувствовала и не могла встать с кровати. Спустя несколько дней поклонники заметили Мадонну с подругой на прогулке в Нью-Йорке. Они отметили, что знаменитость передвигалась медленно, но самостоятельно.

https://ria.ru/20230707/madonna-1882554637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

европа, нью-йорк (город), мадонна, знаменитости, музыка, новости шоу-бизнеса