https://ria.ru/20230711/madonna-1883249537.html

Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы

Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы - РИА Новости, 11.07.2023

Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы

Певица Мадонна впервые вышла на улицу после госпитализации с бактериальной инфекцией и длительного постельного режима дома, сообщает The Mirror. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T01:00

2023-07-11T01:00

2023-07-11T01:00

шоубиз

мадонна

нью-йорк (город)

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новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна впервые вышла на улицу после госпитализации с бактериальной инфекцией и длительного постельного режима дома, сообщает The Mirror.Исполнительницу заметили на прогулке с подругой в Нью-Йорке. По словам очевидцев, она была одета в темно-синие шорты и топ, и неспешно передвигалась по улице. Сама певица пока не выходила на связь с поклонниками.Мадонну госпитализировали 24 июня после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию. Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати. По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к юбилейному туру Celebration.Позже в Сети появилась информация о, что Мадонна попала в больницу из-за увлечения запрещенными веществами. Как выяснили журналисты, при лечении исполнительницы врачи использовали препарат, который часто применяют при передозировке. Агенты певицы опровергли слухи о ее зависимости и подчеркнули, что это лекарство используется при разных заболеваниях.

https://ria.ru/20230704/madonna-1882168903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

мадонна, нью-йорк (город), сша, знаменитости, здоровье, музыка, новости шоу-бизнеса