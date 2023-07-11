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Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы - РИА Новости, 11.07.2023
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Шоубиз
 
01:00 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/madonna-1883249537.html
Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы
Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы - РИА Новости, 11.07.2023
Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы
Певица Мадонна впервые вышла на улицу после госпитализации с бактериальной инфекцией и длительного постельного режима дома, сообщает The Mirror. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T01:00
2023-07-11T01:00
шоубиз
мадонна
нью-йорк (город)
сша
знаменитости
здоровье
музыка
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна впервые вышла на улицу после госпитализации с бактериальной инфекцией и длительного постельного режима дома, сообщает The Mirror.Исполнительницу заметили на прогулке с подругой в Нью-Йорке. По словам очевидцев, она была одета в темно-синие шорты и топ, и неспешно передвигалась по улице. Сама певица пока не выходила на связь с поклонниками.Мадонну госпитализировали 24 июня после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию. Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати. По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к юбилейному туру Celebration.Позже в Сети появилась информация о, что Мадонна попала в больницу из-за увлечения запрещенными веществами. Как выяснили журналисты, при лечении исполнительницы врачи использовали препарат, который часто применяют при передозировке. Агенты певицы опровергли слухи о ее зависимости и подчеркнули, что это лекарство используется при разных заболеваниях.
https://ria.ru/20230704/madonna-1882168903.html
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мадонна, нью-йорк (город), сша, знаменитости, здоровье, музыка, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Мадонна, Нью-Йорк (город), США, Знаменитости, Здоровье, Музыка, Новости шоу-бизнеса
Мадонна впервые появилась на публике после выписки из больницы

Мадонна впервые после выписки вышла на улицу, чтобы погулять с подругой по Нью-Йорку

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс
Мадонна во время выступления на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, на заднем фоне - Бритни Спирс - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Певица Мадонна впервые вышла на улицу после госпитализации с бактериальной инфекцией и длительного постельного режима дома, сообщает The Mirror.
Исполнительницу заметили на прогулке с подругой в Нью-Йорке. По словам очевидцев, она была одета в темно-синие шорты и топ, и неспешно передвигалась по улице.
Сама певица пока не выходила на связь с поклонниками.
Мадонну госпитализировали 24 июня после того, как она потеряла сознание в своей квартире. Врачи диагностировали у знаменитости бактериальную инфекцию.
Спустя несколько дней певицу выписали из больницы, но она плохо себя чувствовала, и долго не могла встать с кровати.
По словам родственников артистки, причиной ухудшения здоровья могла стать, в том числе, изнуряющая подготовка к юбилейному туру Celebration.
Позже в Сети появилась информация о, что Мадонна попала в больницу из-за увлечения запрещенными веществами. Как выяснили журналисты, при лечении исполнительницы врачи использовали препарат, который часто применяют при передозировке.
Агенты певицы опровергли слухи о ее зависимости и подчеркнули, что это лекарство используется при разных заболеваниях.
Певица Мадонна - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
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ШоубизМадоннаНью-Йорк (город)СШАЗнаменитостиЗдоровьеМузыкаНовости шоу-бизнеса
 
 
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