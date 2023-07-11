https://ria.ru/20230711/kvant-1883423533.html

Эксперты рассказали о возможных квантовых вычислениях в 2024 году

Эксперты рассказали о возможных квантовых вычислениях в 2024 году - РИА Новости, 11.07.2023

Эксперты рассказали о возможных квантовых вычислениях в 2024 году

Широкое применение квантовых вычислений может начаться уже в 2024 году, скорее всего, квантовые компьютеры уже смогут превзойти классические в решении ранее... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:46

2023-07-11T07:46

2023-07-11T07:46

наука

технологии

москва

ibm

фонд "росконгресс"

российский квантовый центр

наука

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Широкое применение квантовых вычислений может начаться уже в 2024 году, скорее всего, квантовые компьютеры уже смогут превзойти классические в решении ранее недоступных задач, говорится в докладе "Квантовые технологии для государства и бизнеса: настоящее и будущее", имеющемся в распоряжении РИА Новости. Доклад подготовлен экспертами Фонда "Росконгресс", Российского квантового центра, ООО "СП Квант", РЖД и правительства Москвы в преддверии форума технологий "Вычисления и связь. Квантовый мир". "По оценкам специалистов, широкое практическое использование квантовых вычислений может начаться в 2024-2025 годах с появлением 1000-кубитных систем (кубиты - аналоги классических битов, при большом их количестве можно решать задачи, недоступные обычным компьютерам - ред.)", - говорится в аналитике. Там добавляется, что к этому времени квантовые компьютеры, вероятно, смогут превзойти классические компьютеры в решении некоторых практических задач оптимизации и машинного обучения. Системы с миллионом и более кубитов, которые появятся после 2030 года, вероятно, будут использоваться для моделирования химических систем, при решении задач аэро- и гидродинамики, криптоанализа. "Квантовые компьютеры являются технически сложными системами, которые пока функционируют чаще всего в лабораторных условиях (при низких температурах, в условиях сверхвысокого вакуума и пр.). Индикативная стоимость конечных квантовых вычислителей всё ещё слишком высокая, а тиражи остаются ограниченными", - поясняют аналитики. По этой причине в ближайшем будущем значительную долю рынка квантовых вычислений составят не продажи конечных устройств, а предоставление облачного доступа к квантовым вычислительным системам. Провайдерами квантовых облачных сервисов в настоящее время являются около 20 различных компаний, среди которых IBM, Amazon и Microsoft. "Крупнейшими заказчиками квантовых компьютеров могут стать суперкомпьютерные центры. Учёные IBM разработали в этой связи концепцию "квантовоцентричных суперкомпьютеров". До появления полноценных квантовых вычислительных систем они видят промежуточной целью создание квантовых ускорителей, способных работать в связке с классическими суперкомпьютерами", - поясняется в докладе. "Мировой рынок квантовых вычислений находится только в стадии формирования, и его размер достаточно сложно оценить и прогнозировать. Тем не менее в последние годы пришло понимание, что уже на горизонте 2025-2030 годов, в эпоху массового внедрения квантовых компьютеров, внеквантовое технологическое лидерство станет невозможным. По этой причине на сегодняшний день многие крупные международные компании уже начали или планируют начать в скором времени различные мероприятия с целью знакомства с квантовыми вычислениями и приобретения практического опыта", - заключают аналитики.

https://ria.ru/20230711/kvant-1883422712.html

https://ria.ru/20230711/shifrovanie-1883422369.html

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технологии, москва, ibm, фонд "росконгресс", российский квантовый центр, наука