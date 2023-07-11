https://ria.ru/20230711/krym-1883422204.html
Поток туристов в Крым растет на фоне ливней на Кубани
Поток туристов в Крым растет на фоне ливней на Кубани - РИА Новости, 11.07.2023
Поток туристов в Крым растет на фоне ливней на Кубани
Поток туристов в Крым в связи с ливнями в Краснодарском крае, закрытием пляжей Анапы и других курортов начал расти, дополнительный турпоток к плановому может... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:20
2023-07-11T07:20
2023-07-11T07:20
туризм
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краснодарский край
анапа
новороссийск
отдых в россии
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Поток туристов в Крым в связи с ливнями в Краснодарском крае, закрытием пляжей Анапы и других курортов начал расти, дополнительный турпоток к плановому может составить 10-15% в течение текущей недели, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник очередь выросла до 1200 автомобилей, а время ожидания - до пяти часов, сообщалось в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту. "Сегодня наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля - больше 1,2 тысячи машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом. Ожидаем, что дополнительный турпоток, с учетом хорошей погоды, к плановому составит до 10-15% в течение всей недели", - сообщил Волков. При этом в конце июня - начале июля затор на Крымском мосту способствовал увеличению турпотока в Краснодарский край. "С учетом того, что в первые дни июля и в конце июня были большие пробки на мосту в сторону Крыма, турпоток в Краснодарский край был распределен. Ориентировочно на 5-10% увеличился поток в Анапу, Новороссийск, Геленджик и другие регионы. Так, например, в Новороссийск было зафиксировано 6%, хотя он не является пляжным направлением. Туристы таким образом пережидали заторы", - добавил он. Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.
https://ria.ru/20230709/avtoturizm-1882660333.html
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новости - туризм, краснодарский край, анапа, новороссийск, отдых в россии, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Краснодарский край, Анапа, Новороссийск, отдых в России, Туризм
Поток туристов в Крым растет на фоне ливней на Кубани
ОСИГ: туристический поток в Крым может вырасти на 15 процентов на фоне ливней на Кубани
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Поток туристов в Крым в связи с ливнями в Краснодарском крае, закрытием пляжей Анапы и других курортов начал расти, дополнительный турпоток к плановому может составить 10-15% в течение текущей недели, рассказал РИА Новости президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
С начала июля перед въездом на Крымский мост со стороны Краснодарского края скапливалась большая пробка. В понедельник очередь выросла до 1200 автомобилей, а время ожидания - до пяти часов, сообщалось в оперативном Telegram-канале о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
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"Сегодня наблюдается увеличение очереди к тем же показателям, которые были в первые числа июля - больше 1,2 тысячи машин. Полагаем, что этот поток связан с переездом туристов на черноморское побережье Крыма в связи с закрытием пляжей Анапы и других регионов Краснодарского края, а также с подтоплениями и информационным хаосом. Ожидаем, что дополнительный турпоток, с учетом хорошей погоды, к плановому составит до 10-15% в течение всей недели", - сообщил Волков.
При этом в конце июня - начале июля затор на Крымском мосту способствовал увеличению турпотока в Краснодарский край. "С учетом того, что в первые дни июля и в конце июня были большие пробки на мосту в сторону Крыма, турпоток в Краснодарский край был распределен. Ориентировочно на 5-10% увеличился поток в Анапу, Новороссийск
, Геленджик
и другие регионы. Так, например, в Новороссийск было зафиксировано 6%, хотя он не является пляжным направлением. Туристы таким образом пережидали заторы", - добавил он.
Синоптики прогнозируют ливни и усиление ветра на территории Кубани, возможен подъем уровня рек, штормовое предупреждение продлено до 12 июля, сообщил Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экстренное предупреждение из-за непогоды на Кубани было введено 7 июля.
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