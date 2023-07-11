https://ria.ru/20230711/kniga-1883450347.html

Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов

Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов - РИА Новости, 11.07.2023

Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов

За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T11:29

2023-07-11T11:29

2023-07-11T11:29

культура

новости культуры

гарри поттер

джоан роулинг (джоан мюррэй)

книги

аукцион

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.Первоначальная оценка лота — три — пять тысяч (3,9 тысячи — 6,4 тысячи долларов) фунтов стрелингов.Бывший владелец купил книгу 25 лет назад за 30 пенсов на распродаже в библиотеке города Вулверхемптон. Он умер в прошлом году в 55 лет.В 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". 300 книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.Ранее сообщалось о том, что за 12 миллионов фунтов стерлингов с молотка ушел дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс.

https://ria.ru/20230628/kartina-1880865427.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), книги, аукцион