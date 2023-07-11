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Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов - РИА Новости, 11.07.2023
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов
За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:29
2023-07-11T11:29
2023-07-11T11:29
культура
новости культуры
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
книги
аукцион
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.Первоначальная оценка лота — три — пять тысяч (3,9 тысячи — 6,4 тысячи долларов) фунтов стрелингов.Бывший владелец купил книгу 25 лет назад за 30 пенсов на распродаже в библиотеке города Вулверхемптон. Он умер в прошлом году в 55 лет.В 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". 300 книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.Ранее сообщалось о том, что за 12 миллионов фунтов стерлингов с молотка ушел дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), книги, аукцион
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Книги, Аукцион
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов
Дебютное издание первой книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов