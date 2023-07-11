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Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов - РИА Новости, 11.07.2023
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Культура
 
11:29 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kniga-1883450347.html
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов - РИА Новости, 11.07.2023
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов
За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T11:29
2023-07-11T11:29
культура
новости культуры
гарри поттер
джоан роулинг (джоан мюррэй)
книги
аукцион
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.Первоначальная оценка лота — три — пять тысяч (3,9 тысячи — 6,4 тысячи долларов) фунтов стрелингов.Бывший владелец купил книгу 25 лет назад за 30 пенсов на распродаже в библиотеке города Вулверхемптон. Он умер в прошлом году в 55 лет.В 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". 300 книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.Ранее сообщалось о том, что за 12 миллионов фунтов стерлингов с молотка ушел дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс.
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новости культуры, гарри поттер, джоан роулинг (джоан мюррэй), книги, аукцион
Культура, Новости культуры, Гарри Поттер, Джоан Роулинг (Джоан Мюррэй), Книги, Аукцион
Дебютное издание книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов

Дебютное издание первой книги о Гарри Поттере продали за 13,5 тысячи долларов

© Фото : Richard Winterton AuctioneersИздание книги "Гарри Поттер и философский камень"
Издание книги Гарри Поттер и философский камень - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Richard Winterton Auctioneers
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. За 10,5 тысячи фунтов стрелингов (13,5 тысячи долларов) с молотка ушло первое издание книги "Гарри Поттер и философский камень", сообщается на сайте аукционного дома Richard Winterton Auctioneers.
Первоначальная оценка лота — три — пять тысяч (3,9 тысячи — 6,4 тысячи долларов) фунтов стрелингов.
Бывший владелец купил книгу 25 лет назад за 30 пенсов на распродаже в библиотеке города Вулверхемптон. Он умер в прошлом году в 55 лет.
В 1997 году издательство Bloomsbury напечатало всего 500 экземпляров "Философского камня". 300 книг из этого тиража были распределены по общественным библиотекам.
Ранее сообщалось о том, что за 12 миллионов фунтов стерлингов с молотка ушел дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс.
Густав Климт. Дама с веером. 1917—1918 - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
Последний портрет, написанный Климтом, ушел с молотка по рекордной цене
28 июня, 12:40
 
КультураНовости культурыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)КнигиАукцион
 
 
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