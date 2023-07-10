https://ria.ru/20230710/kino-1883215024.html

Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов

Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.07.2023

Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов

Дом XVIII века, в котором снимались сцены из фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Щелкунчик и четыре королевства", продали за 12 миллионов фунтов стерлингов,... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:39

2023-07-10T18:39

2023-07-10T18:39

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Дом XVIII века, в котором снимались сцены из фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Щелкунчик и четыре королевства", продали за 12 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.Особняк построили в 1722 году. Здание находится в районе Вестминстер в Лондоне. Рядом – Елизаветинская башня, более известная как Биг-Бен. Среди его бывших владельцев Крис Паттен, последний губернатор Гонгконга до передачи территории Китаю. Жил в этом доме и художник-маринист и основатель театра "Олд Вик" Джон Томмас Серрес. В 1920 году архитектор Детмар Блоу увеличил его площадь. В доме восемь спален, пять ванных комнат и приемных, старинные камины, широкая лестница. Есть огороженный сад. Ранее сообщалось о продаже за восемь миллионов евро коллекции произведений искусства Алена Делона.

https://ria.ru/20230628/kartina-1880865427.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы