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Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов
Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов - РИА Новости, 10.07.2023
Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов
Дом XVIII века, в котором снимались сцены из фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Щелкунчик и четыре королевства", продали за 12 миллионов фунтов стерлингов,... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T18:39
2023-07-10T18:39
2023-07-10T18:39
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Дом XVIII века, в котором снимались сцены из фильмов "Мэри Поппинс возвращается" и "Щелкунчик и четыре королевства", продали за 12 миллионов фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.Особняк построили в 1722 году. Здание находится в районе Вестминстер в Лондоне. Рядом – Елизаветинская башня, более известная как Биг-Бен. Среди его бывших владельцев Крис Паттен, последний губернатор Гонгконга до передачи территории Китаю. Жил в этом доме и художник-маринист и основатель театра "Олд Вик" Джон Томмас Серрес. В 1920 году архитектор Детмар Блоу увеличил его площадь. В доме восемь спален, пять ванных комнат и приемных, старинные камины, широкая лестница. Есть огороженный сад. Ранее сообщалось о продаже за восемь миллионов евро коллекции произведений искусства Алена Делона.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, кино и сериалы
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы
Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, продали за 12 миллионов фунтов
Дом, где снимался фильм о Мэри Поппинс, ушел с молотка за 12 миллионов фунтов стерлингов