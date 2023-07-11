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Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая - РИА Новости, 11.07.2023
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18:23 11.07.2023 (обновлено: 18:54 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/kitay-1883592599.html
Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая
Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая - РИА Новости, 11.07.2023
Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая
Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T18:23
2023-07-11T18:54
китай
нато
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники договорились действовать сообща для защиты от напористых действий Китая", - сказал генсек альянса, комментируя итоги первого дня саммита. По его словам, лидеры стран НАТО указали, что действия Китая "подрывают безопасность союзников"."Китай не является нашим противником, мы должны продолжить взаимодействие. Однако действия Китая подрывают нашу безопасность. Китай продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать войну России против Украины, угрожает Тайваню, продолжает наращивать военную мощь. Китай проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала", - отметил Столтенберг.По его словам, в среду эти вопросы будут обсуждаться на совместной встрече в Вильнюсе с лидерами ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html
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китай, нато, в мире, йенс столтенберг
Китай, НАТО, В мире, Йенс Столтенберг
Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая

Столтенберг: страны НАТО договорились совместно противостоять усилению военной мощи Китая

© AP Photo / Andrew Carallero-ReynoldsСаммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Andrew Carallero-Reynolds
Саммит лидеров стран НАТО в Вильнюсе
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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Союзники договорились действовать сообща для защиты от напористых действий Китая", - сказал генсек альянса, комментируя итоги первого дня саммита. По его словам, лидеры стран НАТО указали, что действия Китая "подрывают безопасность союзников".
"Китай не является нашим противником, мы должны продолжить взаимодействие. Однако действия Китая подрывают нашу безопасность. Китай продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать войну России против Украины, угрожает Тайваню, продолжает наращивать военную мощь. Китай проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала", - отметил Столтенберг.
По его словам, в среду эти вопросы будут обсуждаться на совместной встрече в Вильнюсе с лидерами ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии.
Сотрудник службы безопасности в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
НАТО в Азии: японцы и южные корейцы хотят стать украинцами
Вчера, 08:00
 
КитайНАТОВ миреЙенс Столтенберг
 
 
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