https://ria.ru/20230711/kitay-1883592599.html

Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая

Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая - РИА Новости, 11.07.2023

Страны НАТО договорились совместно противостоять усилению влияния Китая

Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T18:23

2023-07-11T18:23

2023-07-11T18:54

китай

нато

в мире

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Страны НАТО договорились совместно противодействовать усилению влияния и военной мощи Китая, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Союзники договорились действовать сообща для защиты от напористых действий Китая", - сказал генсек альянса, комментируя итоги первого дня саммита. По его словам, лидеры стран НАТО указали, что действия Китая "подрывают безопасность союзников"."Китай не является нашим противником, мы должны продолжить взаимодействие. Однако действия Китая подрывают нашу безопасность. Китай продолжает бросать вызов миропорядку, основанному на правилах, отказывается осуждать войну России против Украины, угрожает Тайваню, продолжает наращивать военную мощь. Китай проводит беспрецедентную по своим темпам и масштабам модернизацию ядерного арсенала", - отметил Столтенберг.По его словам, в среду эти вопросы будут обсуждаться на совместной встрече в Вильнюсе с лидерами ЕС, Южной Кореи, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

https://ria.ru/20230711/nato-1883374940.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, нато, в мире, йенс столтенберг