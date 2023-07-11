https://ria.ru/20230711/kino-1883528995.html
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2023
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе
Авторы фильмов из десяти стран приедут на третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:03
2023-07-11T15:03
2023-07-11T15:03
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авторы фильмов из десяти стран приедут на третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, сообщается на сайте правительства города. Крым посетят авторы из Китая, Ирана, Хорватии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Словакии, Сенегала, Узбекистана. Будут на форуме и российские кинематографисты. "В емком формате короткого метра участники представят свои работы, в которых затронуты важнейшие проблемы современного мира: глобализм и многополярность, национальная идентичность и патриотизм, профессиональный долг и семейные ценности, – каждый автор предлагает свою историю и свою интонацию", — цитируют в публикации министра культуры Ольгу Любимову.В программы 18 короткомеражных фильмов. Также запланированы дискуссии на темы "Этот многополярный мир", "Народ в идентичности", "Ценность в традиции", "Я начинаюсь с семьи".Форум "Глобальные ценности" пройдет 21 — 24 июля. Ранее сообщалось о том, что современное российское кино и классику покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, иран, китай, хорватия, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Иран, Китай, Хорватия, Кино и сериалы
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе
Авторы кино из Ирана, Китая и ЕС приедут в июле на форум в Севастополе
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости.
Авторы фильмов из десяти стран приедут на третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, сообщается
на сайте правительства города.
Крым посетят авторы из Китая, Ирана, Хорватии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Словакии, Сенегала, Узбекистана. Будут на форуме и российские кинематографисты.
"В емком формате короткого метра участники представят свои работы, в которых затронуты важнейшие проблемы современного мира: глобализм и многополярность, национальная идентичность и патриотизм, профессиональный долг и семейные ценности, – каждый автор предлагает свою историю и свою интонацию", — цитируют в публикации министра культуры Ольгу Любимову.
В программы 18 короткомеражных фильмов. Также запланированы дискуссии на темы "Этот многополярный мир", "Народ в идентичности", "Ценность в традиции", "Я начинаюсь с семьи".
Форум "Глобальные ценности" пройдет 21 — 24 июля.
Ранее сообщалось
о том, что современное российское кино и классику покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе.
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