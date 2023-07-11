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Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2023
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Культура
 
15:03 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/kino-1883528995.html
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе - РИА Новости, 11.07.2023
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе
Авторы фильмов из десяти стран приедут на третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, сообщается на сайте... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T15:03
2023-07-11T15:03
культура
новости культуры
иран
китай
хорватия
кино и сериалы
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авторы фильмов из десяти стран приедут на третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, сообщается на сайте правительства города. Крым посетят авторы из Китая, Ирана, Хорватии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Словакии, Сенегала, Узбекистана. Будут на форуме и российские кинематографисты. "В емком формате короткого метра участники представят свои работы, в которых затронуты важнейшие проблемы современного мира: глобализм и многополярность, национальная идентичность и патриотизм, профессиональный долг и семейные ценности, – каждый автор предлагает свою историю и свою интонацию", — цитируют в публикации министра культуры Ольгу Любимову.В программы 18 короткомеражных фильмов. Также запланированы дискуссии на темы "Этот многополярный мир", "Народ в идентичности", "Ценность в традиции", "Я начинаюсь с семьи".Форум "Глобальные ценности" пройдет 21 — 24 июля. Ранее сообщалось о том, что современное российское кино и классику покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе.
https://ria.ru/20230711/kultura-1883476245.html
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новости культуры, иран, китай, хорватия, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Иран, Китай, Хорватия, Кино и сериалы
Кинематографисты из Китая, Ирана и ЕС приедут на форум в Севастополе

Авторы кино из Ирана, Китая и ЕС приедут в июле на форум в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Авторы фильмов из десяти стран приедут на третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе, сообщается на сайте правительства города.
Крым посетят авторы из Китая, Ирана, Хорватии, Греции, Казахстана, Кыргызстана, Словакии, Сенегала, Узбекистана. Будут на форуме и российские кинематографисты.
"В емком формате короткого метра участники представят свои работы, в которых затронуты важнейшие проблемы современного мира: глобализм и многополярность, национальная идентичность и патриотизм, профессиональный долг и семейные ценности, – каждый автор предлагает свою историю и свою интонацию", — цитируют в публикации министра культуры Ольгу Любимову.
В программы 18 короткомеражных фильмов. Также запланированы дискуссии на темы "Этот многополярный мир", "Народ в идентичности", "Ценность в традиции", "Я начинаюсь с семьи".
Форум "Глобальные ценности" пройдет 21 — 24 июля.
Ранее сообщалось о том, что современное российское кино и классику покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе.
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