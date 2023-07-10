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Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе - РИА Новости, 10.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:14 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/kino-1883324404.html
Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе
Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе - РИА Новости, 10.07.2023
Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе
Российское кино покажут на крупнейшей китайской онлайн-платформе Youku, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:14
2023-07-10T17:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
китай
что посмотреть
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российское кино покажут на крупнейшей китайской онлайн-платформе Youku, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. &quot;Зрители из Китая смогут посмотреть отечественные картины на платформе Youku благодаря проекту &quot;Дни российского кино&quot;, который проводится в этой стране уже в четвертый раз&quot;, – уточняется в сообщении.Показы будут идти с 10 по 31 июля. В программе фэнтези "Он – дракон" Индара Джендубаева, фантастическая драма "Притяжение" Федора Бондарчука, основанный на реальных событиях фильм "Салют-7" Клима Шипенко и спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева."2023 год станет одним из самых насыщенных в истории российско-китайского сотрудничества в области кинематографа. Весной показы прошли офлайн и онлайн в рамках Пекинского кинофестиваля. В августе и сентябре Дни российского кино отправятся в три китайских города: Пекин, Сучжоу и Хэйхэ", – уточняют в ведомстве.В России также запланировано проведение "Дней китайского кино".Ранее сообщалось, что Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией и премией.
https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
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новости культуры, кино и сериалы, китай, что посмотреть
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Китай, что посмотреть
Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе

Современное российское кино и классику покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе

© Фото : предоставлено компанией СТВКадр из фильма "Салют-7"
Кадр из фильма Салют-7 - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : предоставлено компанией СТВ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российское кино покажут на крупнейшей китайской онлайн-платформе Youku, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры.
«

"Зрители из Китая смогут посмотреть отечественные картины на платформе Youku благодаря проекту "Дни российского кино", который проводится в этой стране уже в четвертый раз", – уточняется в сообщении.

Показы будут идти с 10 по 31 июля. В программе фэнтези "Он – дракон" Индара Джендубаева, фантастическая драма "Притяжение" Федора Бондарчука, основанный на реальных событиях фильм "Салют-7" Клима Шипенко и спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева.
«
"2023 год станет одним из самых насыщенных в истории российско-китайского сотрудничества в области кинематографа. Весной показы прошли офлайн и онлайн в рамках Пекинского кинофестиваля. В августе и сентябре Дни российского кино отправятся в три китайских города: Пекин, Сучжоу и Хэйхэ", – уточняют в ведомстве.
В России также запланировано проведение "Дней китайского кино".
Ранее сообщалось, что Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией и премией.
Кадр из фильма Вызов
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
15 июня, 11:56
 
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