https://ria.ru/20230710/kino-1883324404.html

Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе

Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе - РИА Новости, 10.07.2023

Российское кино покажут на крупнейшей в Китае онлайн-платформе

Российское кино покажут на крупнейшей китайской онлайн-платформе Youku, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:14

2023-07-10T17:14

2023-07-10T17:14

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российское кино покажут на крупнейшей китайской онлайн-платформе Youku, сообщается в Telegram-канале Министерства культуры. "Зрители из Китая смогут посмотреть отечественные картины на платформе Youku благодаря проекту "Дни российского кино", который проводится в этой стране уже в четвертый раз", – уточняется в сообщении.Показы будут идти с 10 по 31 июля. В программе фэнтези "Он – дракон" Индара Джендубаева, фантастическая драма "Притяжение" Федора Бондарчука, основанный на реальных событиях фильм "Салют-7" Клима Шипенко и спортивная драма "Движение вверх" Антона Мегердичева."2023 год станет одним из самых насыщенных в истории российско-китайского сотрудничества в области кинематографа. Весной показы прошли офлайн и онлайн в рамках Пекинского кинофестиваля. В августе и сентябре Дни российского кино отправятся в три китайских города: Пекин, Сучжоу и Хэйхэ", – уточняют в ведомстве.В России также запланировано проведение "Дней китайского кино".Ранее сообщалось, что Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией и премией.

https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, китай, что посмотреть