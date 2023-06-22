https://ria.ru/20230622/kino-1879785293.html
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара" - РИА Новости, 22.06.2023
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:25
2023-06-22T13:25
2023-06-22T13:25
культура
новости культуры
кино и сериалы
китай
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879784107_0:127:1280:847_1920x0_80_0_0_c8b959d17d7475c827aa9a66468d951c.jpg
МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова."Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию", – рассказала министр о том, как прошло 23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Как отметила Любимова, Китай среди ведущих стран по производству фильмов. "Нам важна его поддержка в этой инициативе", – уточнила министр.Ранее сообщалось, что в прошлом году на поддержку кино из бюджета выделили 14,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/16/1879784107_61:0:1198:853_1920x0_80_0_0_7598a3d9695aec1403c78ae08e58a380.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, китай, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Китай, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"
Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией и премией