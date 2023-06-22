https://ria.ru/20230622/kino-1879785293.html

Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"

Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара" - РИА Новости, 22.06.2023

Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"

Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 22.06.2023

2023-06-22T13:25

2023-06-22T13:25

2023-06-22T13:25

культура

новости культуры

кино и сериалы

китай

россия

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова."Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию", – рассказала министр о том, как прошло 23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Как отметила Любимова, Китай среди ведущих стран по производству фильмов. "Нам важна его поддержка в этой инициативе", – уточнила министр.Ранее сообщалось, что в прошлом году на поддержку кино из бюджета выделили 14,9 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, китай, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)