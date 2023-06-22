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Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара" - РИА Новости, 22.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:25 22.06.2023
https://ria.ru/20230622/kino-1879785293.html
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара" - РИА Новости, 22.06.2023
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 22.06.2023
2023-06-22T13:25
2023-06-22T13:25
культура
новости культуры
кино и сериалы
китай
россия
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова."Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию", – рассказала министр о том, как прошло 23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству. Как отметила Любимова, Китай среди ведущих стран по производству фильмов. "Нам важна его поддержка в этой инициативе", – уточнила министр.Ранее сообщалось, что в прошлом году на поддержку кино из бюджета выделили 14,9 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
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новости культуры, кино и сериалы, китай, россия, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Китай, Россия, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара"

Россия предложила Китаю создать евразийский аналог "Оскара" с киноакадемией и премией

© Фото : Министерство культурыРоссийской Федерации23-е заседание Подкомиссии по культуре Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Хэйхэ
23-е заседание Подкомиссии по культуре Российско-Китайской Комиссии по гуманитарному сотрудничеству в Хэйхэ - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
© Фото : Министерство культурыРоссийской Федерации
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МОСКВА, 22 июн – РИА Новости. Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара". Подробностями поделилась в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.
«
"Предложили создать Открытую Евразийскую кинопремию и киноакадемию", – рассказала министр о том, как прошло 23-е заседание подкомиссии по культуре Российско-Китайской комиссии по гуманитарному сотрудничеству.
Как отметила Любимова, Китай среди ведущих стран по производству фильмов.
«
"Нам важна его поддержка в этой инициативе", – уточнила министр.
Ранее сообщалось, что в прошлом году на поддержку кино из бюджета выделили 14,9 миллиарда рублей.
Кадр из фильма Вызов
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
15 июня, 11:56
 
КультураНовости культурыКино и сериалыКитайРоссияМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
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