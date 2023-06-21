https://ria.ru/20230621/kultura-1879512365.html
В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей
В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2023
В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей
Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько средств выделили в прошлом году на поддержку кинематографии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.06.2023
2023-06-21T11:50
2023-06-21T11:50
2023-06-21T11:50
культура
новости культуры
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
ольга любимова
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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько средств выделили в прошлом году на поддержку кинематографии, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Общая сумма государственной финподдержки кинематографии в 2022 году составила 14,9 миллиарда рублей – это производство национальных фильмов и модернизация кинозалов", — указали в публикации.Поддержку также оказали 59 международным и российским кинофестивалям. Ранее сообщалось, что в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов".
https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова
Культура, Новости культуры, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Ольга Любимова
В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей
В 2022 году на поддержку кино из бюджета выделили 14,9 миллиарда рублей