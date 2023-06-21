https://ria.ru/20230621/kultura-1879512365.html

В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей

В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.06.2023

В 2022 году государство затратило на кино почти 15 миллиардов рублей

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько средств выделили в прошлом году на поддержку кинематографии, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T11:50

2023-06-21T11:50

2023-06-21T11:50

культура

новости культуры

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

ольга любимова

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько средств выделили в прошлом году на поддержку кинематографии, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Общая сумма государственной финподдержки кинематографии в 2022 году составила 14,9 миллиарда рублей – это производство национальных фильмов и модернизация кинозалов", — указали в публикации.Поддержку также оказали 59 международным и российским кинофестивалям. Ранее сообщалось, что в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов".

https://ria.ru/20230607/teatr-1876671289.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), ольга любимова