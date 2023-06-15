https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html

В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"

В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов" - РИА Новости, 15.06.2023

В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"

Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:56

2023-06-15T11:56

2023-06-15T11:56

культура

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китай

юлия пересильд

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова. "Предстоящая премьера "Вызова" в КНР вызвала большой интерес. На пресс-конференцию с продюсером картины и Юлией Пересильд пришли более 50 китайских СМИ", — уточнила министр.На встрече актриса рассказала о картине и съемках в космосе."Искренне рада, что наши картины вызывают такой огромный интерес у китайской публики. Это еще раз доказывает востребованность российского кино в Китае", — сказала Ольга Любимова.Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В российском прокате "Вызов" стартовал 20 апреля.Ранее сообщалось, что фильм покажут в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Африки.

https://ria.ru/20230420/znamenitosti-1866678961.html

китай

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, звезды, китай, юлия пересильд