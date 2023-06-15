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В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов" - РИА Новости, 15.06.2023
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Культура
 
11:56 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов" - РИА Новости, 15.06.2023
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:56
2023-06-15T11:56
культура
новости культуры
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кино и сериалы
звезды
китай
юлия пересильд
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова. &quot;Предстоящая премьера &quot;Вызова&quot; в КНР вызвала большой интерес. На пресс-конференцию с продюсером картины и Юлией Пересильд пришли более 50 китайских СМИ&quot;, — уточнила министр.На встрече актриса рассказала о картине и съемках в космосе.&quot;Искренне рада, что наши картины вызывают такой огромный интерес у китайской публики. Это еще раз доказывает востребованность российского кино в Китае&quot;, — сказала Ольга Любимова.Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В российском прокате "Вызов" стартовал 20 апреля.Ранее сообщалось, что фильм покажут в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
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новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, звезды, китай, юлия пересильд
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы, звезды, Китай, Юлия Пересильд
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"

Любимова: в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"

© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)Кадр из фильма "Вызов"
Кадр из фильма Вызов
© Госкорпорация "Роскосмос" (2023)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова.
«

"Предстоящая премьера "Вызова" в КНР вызвала большой интерес. На пресс-конференцию с продюсером картины и Юлией Пересильд пришли более 50 китайских СМИ", — уточнила министр.

На встрече актриса рассказала о картине и съемках в космосе.
«

"Искренне рада, что наши картины вызывают такой огромный интерес у китайской публики. Это еще раз доказывает востребованность российского кино в Китае", — сказала Ольга Любимова.

Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В российском прокате "Вызов" стартовал 20 апреля.
Ранее сообщалось, что фильм покажут в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
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