https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов" - РИА Новости, 15.06.2023
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:56
2023-06-15T11:56
2023-06-15T11:56
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Юлия Пересильд представила фильм "Вызов" в Китае. Подробностями в своем Telegram-канале поделилась министр культуры Ольга Любимова. "Предстоящая премьера "Вызова" в КНР вызвала большой интерес. На пресс-конференцию с продюсером картины и Юлией Пересильд пришли более 50 китайских СМИ", — уточнила министр.На встрече актриса рассказала о картине и съемках в космосе."Искренне рада, что наши картины вызывают такой огромный интерес у китайской публики. Это еще раз доказывает востребованность российского кино в Китае", — сказала Ольга Любимова.Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко провели на МКС 12 дней. В российском прокате "Вызов" стартовал 20 апреля.Ранее сообщалось, что фильм покажут в 20 странах Европы, Ближнего Востока и Африки.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, кино и сериалы, звезды, китай, юлия пересильд
Культура, Новости культуры, Знаменитости, Кино и сериалы, звезды, Китай, Юлия Пересильд
В Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"
Любимова: в Китае с большим интересом встретили фильм "Вызов"