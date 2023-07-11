Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 11.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 11.07.2023
https://ria.ru/20230711/iran-1883552730.html
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС
Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своевременно и позволит укрепить стабильность в регионе, считает председатель Совета Федерации РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:12
2023-07-11T16:12
иран
валентина матвиенко
шос
совет федерации рф
в мире
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_54f6d12bac306ae49e4f6fbbd08ddaf6.jpg
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своевременно и позволит укрепить стабильность в регионе, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Что касается ШОС и приема в ШОС Ирана, считаю, что это очень правильное и своевременное решение. Это не только укрепит саму организацию, но и будет обеспечивать большую стабильность в таком большом регионе", - сказала она журналистам. Матвиенко отметила, что эти же результаты принесет вступление в ШОС Белоруссии. "У нас абсолютно совпадают мнения, что растущая популярность в мире и ШОС, и БРИКС, и большое количество государств, которые хотели бы стать участниками этих объединений, говорят о том, что они разделяют основные принципы работы этих организаций: это взаимоуважение, это взаимный учет интересов друг друга, это отсутствие какого-то доминирования того или иного государства. Это абсолютно равноправные объединения, которые не направлены против кого-то, они созданы для более эффективного сотрудничества, взаимодействия и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в этих объединениях появлялось больше единомышленников", - добавила парламентарий. Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html
https://ria.ru/20230704/aziya-1882011592.html
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, валентина матвиенко, шос, совет федерации рф, в мире, брикс
Иран, Валентина Матвиенко, ШОС, Совет Федерации РФ, В мире, БРИКС
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС

Председатель Совета Федерации Матвиенко назвала присоединение Ирана к ШОС своевременным

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своевременно и позволит укрепить стабильность в регионе, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Что касается ШОС и приема в ШОС Ирана, считаю, что это очень правильное и своевременное решение. Это не только укрепит саму организацию, но и будет обеспечивать большую стабильность в таком большом регионе", - сказала она журналистам.
Церемония поднятия флага нового государства — члена ШОС — Исламской Республики Иран — в штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
"Цели обозначены". Что будет с ШОС после присоединения Ирана
4 июля, 16:22
Матвиенко отметила, что эти же результаты принесет вступление в ШОС Белоруссии.
«
"У нас абсолютно совпадают мнения, что растущая популярность в мире и ШОС, и БРИКС, и большое количество государств, которые хотели бы стать участниками этих объединений, говорят о том, что они разделяют основные принципы работы этих организаций: это взаимоуважение, это взаимный учет интересов друг друга, это отсутствие какого-то доминирования того или иного государства. Это абсолютно равноправные объединения, которые не направлены против кого-то, они созданы для более эффективного сотрудничества, взаимодействия и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в этих объединениях появлялось больше единомышленников", - добавила парламентарий.
Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
Президент России Владимир Путин во время заседания в узком составе глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде - РИА Новости, 1920, 04.07.2023
Запад отступает: Азия теснит Европу
4 июля, 08:00
 
ИранВалентина МатвиенкоШОССовет Федерации РФВ миреБРИКС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала