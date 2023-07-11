https://ria.ru/20230711/iran-1883552730.html
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС - РИА Новости, 11.07.2023
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС
Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своевременно и позволит укрепить стабильность в регионе, считает председатель Совета Федерации РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T16:12
2023-07-11T16:12
2023-07-11T16:12
иран
валентина матвиенко
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) своевременно и позволит укрепить стабильность в регионе, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Что касается ШОС и приема в ШОС Ирана, считаю, что это очень правильное и своевременное решение. Это не только укрепит саму организацию, но и будет обеспечивать большую стабильность в таком большом регионе", - сказала она журналистам. Матвиенко отметила, что эти же результаты принесет вступление в ШОС Белоруссии. "У нас абсолютно совпадают мнения, что растущая популярность в мире и ШОС, и БРИКС, и большое количество государств, которые хотели бы стать участниками этих объединений, говорят о том, что они разделяют основные принципы работы этих организаций: это взаимоуважение, это взаимный учет интересов друг друга, это отсутствие какого-то доминирования того или иного государства. Это абсолютно равноправные объединения, которые не направлены против кого-то, они созданы для более эффективного сотрудничества, взаимодействия и, конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы в этих объединениях появлялось больше единомышленников", - добавила парламентарий. Делегация Федерального собрания РФ во главе с Матвиенко с 9 по 12 находится с визитом в КНР. Визит проходит по приглашению председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган страны) Чжао Лэцзи.
https://ria.ru/20230704/politika-1882179120.html
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иран, валентина матвиенко, шос, совет федерации рф, в мире, брикс
Иран, Валентина Матвиенко, ШОС, Совет Федерации РФ, В мире, БРИКС
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС
Председатель Совета Федерации Матвиенко назвала присоединение Ирана к ШОС своевременным