https://ria.ru/20230711/gavrilov-1883421849.html

Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева

Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева - РИА Новости, 11.07.2023

Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева

Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T07:04

2023-07-11T07:04

2023-07-11T07:13

специальная военная операция на украине

россия

вена

киев

в мире

константин гаврилов

украина

нато

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ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт", — сказал Гаврилов.По его словам, ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке."Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов", — пояснил дипломат.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20230711/nato-1883420237.html

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