https://ria.ru/20230711/gavrilov-1883421849.html
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева - РИА Новости, 11.07.2023
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева
Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:04
2023-07-11T07:04
2023-07-11T07:13
специальная военная операция на украине
россия
вена
киев
в мире
константин гаврилов
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_ea458684a2b4e0976d3de34110292ba5.jpg
ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт", — сказал Гаврилов.По его словам, ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке."Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов", — пояснил дипломат.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230711/nato-1883420237.html
россия
вена
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f6b475418752ffade3545a8f647d1e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вена, киев, в мире, константин гаврилов, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, Киев, В мире, Константин Гаврилов, Украина, НАТО
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева
Глава делегации в Вене: среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна