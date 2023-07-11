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Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева - РИА Новости, 11.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:04 11.07.2023 (обновлено: 07:13 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/gavrilov-1883421849.html
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева - РИА Новости, 11.07.2023
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева
Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T07:04
2023-07-11T07:13
специальная военная операция на украине
россия
вена
киев
в мире
константин гаврилов
украина
нато
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ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.&quot;Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт&quot;, — сказал Гаврилов.По его словам, ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке."Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов", — пояснил дипломат.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20230711/nato-1883420237.html
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россия, вена, киев, в мире, константин гаврилов, украина, нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вена, Киев, В мире, Константин Гаврилов, Украина, НАТО
Представитель России в Вене: в Европе осознают нереальность победы Киева

Глава делегации в Вене: среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения. Архивное фото
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ВЕНА, 11 июл — РИА Новости. Среди европейцев зреет понимание, что победа Киева невозможна, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
«

"Наши собеседники в Вене отмечают: среди европейцев зреет понимание того, что легкой победы у Украины не будет и она в принципе невозможна. Они признают мощь и организованность российской армии, которая обрела на полях сражений колоссальный боевой опыт", — сказал Гаврилов.

По его словам, ситуацию для натовцев усугубляет и то, что их военно-промышленный комплекс находится в упадке.
"Они уже поставили на Украину все запасы ПЗРК Stinger и (ПТРК) Javelin, склады опустели, но для их пополнения потребуются годы. Не поспевает за истощающимися европейскими армиями и производство снарядов", — пояснил дипломат.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии не только поставками оружия, но и подготовкой кадров.
Флаги стран — участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
Глава делегации в Вене рассказал о значении саммита для НАТО
06:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВенаКиевВ миреКонстантин ГавриловУкраинаНАТО
 
 
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