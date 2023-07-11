https://ria.ru/20230711/evropa-1883438796.html

Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины

Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2023

Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины

Европа в случае эскалации вокруг Украины первой будет иметь дело с катастрофическими последствиями, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T10:08

2023-07-11T10:08

2023-07-11T15:07

специальная военная операция на украине

украина

безопасность

россия

константин гаврилов

нато

евросоюз

ситуация в днр и лнр

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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Европа в случае эскалации вокруг Украины первой будет иметь дело с катастрофическими последствиями, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."В случае эскалации конфликта – а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона – они (европейцы - ред.) первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями", - сказал Гаврилов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>

https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, безопасность, россия, константин гаврилов, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр