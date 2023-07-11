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Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:08 11.07.2023 (обновлено: 15:07 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/evropa-1883438796.html
Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины
Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины - РИА Новости, 11.07.2023
Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины
Европа в случае эскалации вокруг Украины первой будет иметь дело с катастрофическими последствиями, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T10:08
2023-07-11T15:07
специальная военная операция на украине
украина
безопасность
россия
константин гаврилов
нато
евросоюз
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Европа в случае эскалации вокруг Украины первой будет иметь дело с катастрофическими последствиями, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов."В случае эскалации конфликта – а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона – они (европейцы - ред.) первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями", - сказал Гаврилов.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова &gt;&gt;
https://ria.ru/20230706/peregovory-1882556097.html
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украина, безопасность, россия, константин гаврилов, нато, евросоюз, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Украина, Безопасность, Россия, Константин Гаврилов, НАТО, Евросоюз, Ситуация в ДНР и ЛНР
Гаврилов предупредил Европу о последствиях эскалации вокруг Украины

Гаврилов: Европа первой столкнется с катастрофическими последствиями эскалации на Украине

© Фото : Константин ГавриловГлава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© Фото : Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 июл - РИА Новости. Европа в случае эскалации вокруг Украины первой будет иметь дело с катастрофическими последствиями, заявил в интервью РИА Новости руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
"В случае эскалации конфликта – а к этому и ведут безрассудные действия Вашингтона – они (европейцы - ред.) первые будут иметь дело с возможными катастрофическими последствиями", - сказал Гаврилов.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Читайте полный текст интервью Константина Гаврилова >>
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Европа готова к переговорам по Украине, считает Лукашенко
6 июля, 12:55
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБезопасностьРоссияКонстантин ГавриловНАТОЕвросоюзСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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