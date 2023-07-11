https://ria.ru/20230711/bolton-1883636098.html
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени - РИА Новости, 11.07.2023
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:18
2023-07-11T23:18
2023-07-11T23:19
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о том, что в альянсе существуют разногласия. "Статья 5 (Североатлантического договора - ред.) гласит, что нападение на одного (члена НАТО - ред.) является нападением на всех. НАТО никогда не принимала страну, находящуюся в состоянии войны, так как это неизбежно означало бы, что остальные участники альянса также будут втянуты в войну. Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО - ред.) - это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", - сказал Болтон в интервью британской радиостанции LBC. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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в мире, украина, джон болтон, йенс столтенберг, россия, нато
В мире, Украина, Джон Болтон, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Экс-советник по нацбезопасности Болтон назвал разговоры об Украине в НАТО тратой времени
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил
, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о том, что в альянсе существуют разногласия.
"Статья 5 (Североатлантического договора - ред.) гласит, что нападение на одного (члена НАТО - ред.) является нападением на всех. НАТО никогда не принимала страну, находящуюся в состоянии войны, так как это неизбежно означало бы, что остальные участники альянса также будут втянуты в войну. Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО - ред.) - это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", - сказал Болтон в интервью британской радиостанции LBC.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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