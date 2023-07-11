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Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени - РИА Новости, 11.07.2023
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23:18 11.07.2023 (обновлено: 23:19 11.07.2023)
https://ria.ru/20230711/bolton-1883636098.html
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени - РИА Новости, 11.07.2023
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени
Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о... РИА Новости, 11.07.2023
2023-07-11T23:18
2023-07-11T23:19
в мире
украина
джон болтон
йенс столтенберг
россия
нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о том, что в альянсе существуют разногласия. "Статья 5 (Североатлантического договора - ред.) гласит, что нападение на одного (члена НАТО - ред.) является нападением на всех. НАТО никогда не принимала страну, находящуюся в состоянии войны, так как это неизбежно означало бы, что остальные участники альянса также будут втянуты в войну. Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО - ред.) - это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", - сказал Болтон в интервью британской радиостанции LBC. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
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в мире, украина, джон болтон, йенс столтенберг, россия, нато
В мире, Украина, Джон Болтон, Йенс Столтенберг, Россия, НАТО
Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени

Экс-советник по нацбезопасности Болтон назвал разговоры об Украине в НАТО тратой времени

© AP Photo / Alex BrandonДжон Болтон
Джон Болтон - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Джон Болтон. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о том, что в альянсе существуют разногласия.
"Статья 5 (Североатлантического договора - ред.) гласит, что нападение на одного (члена НАТО - ред.) является нападением на всех. НАТО никогда не принимала страну, находящуюся в состоянии войны, так как это неизбежно означало бы, что остальные участники альянса также будут втянуты в войну. Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО - ред.) - это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", - сказал Болтон в интервью британской радиостанции LBC.
Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время прибытия на саммит НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
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