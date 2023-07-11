https://ria.ru/20230711/bolton-1883636098.html

Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени

Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени - РИА Новости, 11.07.2023

Болтон назвал разговоры о вступлении Украины в НАТО пустой тратой времени

Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T23:18

2023-07-11T23:18

2023-07-11T23:19

в мире

украина

джон болтон

йенс столтенберг

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865922128_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b4c8d5805370374d9de83ba1d8b6c2c.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Бывший советник национальной безопасности Белого дома Джон Болтон заявил, что разговоры о членстве Украины в НАТО - это пустая трата времени и сигнал России о том, что в альянсе существуют разногласия. "Статья 5 (Североатлантического договора - ред.) гласит, что нападение на одного (члена НАТО - ред.) является нападением на всех. НАТО никогда не принимала страну, находящуюся в состоянии войны, так как это неизбежно означало бы, что остальные участники альянса также будут втянуты в войну. Я думаю, что все это (разговоры об Украине и НАТО - ред.) - это огромная трата времени и сигнал России о разногласиях в альянсе", - сказал Болтон в интервью британской радиостанции LBC. Лидеры стран НАТО утвердили пакет многолетней поддержки Украины, состоящий из трех элементов. Как рассказал генсек альянса Йенс Столтенберг, пакет включает в себя план многолетней поддержки для достижения совместимости с НАТО, создание Совета НАТО-Украина и отмену условия выполнения плана действий по членству, что сократит процесс вступления с двух этапов до одного. По словам генсека, лидеры стран альянса подтвердили, что Украина станет членом НАТО, когда союзники решат, что условия соблюдены.

https://ria.ru/20230711/erdogan-1883565268.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, джон болтон, йенс столтенберг, россия, нато