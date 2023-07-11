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На Шри-Ланке положительно оценивают переговоры с Россией о постройке АЭС

На Шри-Ланке положительно оценивают переговоры с Россией о постройке АЭС - РИА Новости, 11.07.2023

На Шри-Ланке положительно оценивают переговоры с Россией о постройке АЭС

Переговоры Шри-Ланки о строительстве в стране атомной электростанции с участием России идут положительно, заявил РИА Новости министр промышленности и плантаций... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T06:46

2023-07-11T06:46

2023-07-11T06:46

шри-ланка

россия

джанита лиянаге

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Переговоры Шри-Ланки о строительстве в стране атомной электростанции с участием России идут положительно, заявил РИА Новости министр промышленности и плантаций Шри-Ланки Рамеш Патирана. "Вопрос о строительстве атомной электростанции обсуждался, (процесс) находится на этапе подготовки, идет он в положительном ключе - чтобы посмотреть возможность продвинуться в этом вопросе в сотрудничестве с Россией", - сказал он на полях международной выставки "Иннопром-2023". На вопрос о возможности подписания соглашения в 2023 году министр ответил, что оно пока окончательно не оформлено. Ранее посол Шри-Ланки в РФ Джанита Лиянаге в интервью РИА Новости заявила, что "Росатом" и Шри-Ланка обсуждают вопрос о строительстве атомной электростанции, ее мощность может составить до 300 мегаватт, но рассматриваются разные опции. Она добавила, что сейчас Шри-Ланка при помощи "Росатома" начнет обучать специалистов в атомной сфере. Генеральный директор российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев, в свою очередь, заявил, что Шри-Ланка находится в числе стран, которые намерены в текущем году юридически оформить с "Росатомом" проекты по строительству у себя АЭС.

https://ria.ru/20230615/toplivo-1878210943.html

шри-ланка

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шри-ланка, россия, джанита лиянаге, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"