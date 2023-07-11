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Петров день 2023 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла

Петров день 2023: чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла

Петров день 2023 - чего нельзя делать в праздник апостолов Петра и Павла

День Петра и Павла, или Петров день в 2023 году у православных отмечается 12 июля. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в день святых апостолов,... РИА Новости, 11.07.2023

2023-07-11T12:42

2023-07-11T12:42

2023-07-11T12:42

религия

общество

справки

дамаск (город)

рим

русская православная церковь

владимир петров

аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 12 июля - РИА Новости. День Петра и Павла, или Петров день в 2023 году у православных отмечается 12 июля. Что это за праздник, что можно и чего нельзя делать в день святых апостолов, а также традиции, приметы, обычаи праздника и поздравления с ним - в материале РИА Новости.Петров день 2023Этот христианский праздник Русская православная церковь относит к категории "великих". Они хоть и уступают по значимости "двунадесятым" - двенадцати главным торжествам церковного года, - но все же празднуются особо. В их числе ещё Обрезание Господне, Рождество Иоанна Предтечи, Усекновение его главы, а также Покров Богородицы.Из великих церковных праздников только праздник славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла предваряет многодневный пост. Он начинается через неделю после праздника Троицы, которая из года в год приходится на разные даты - в зависимости от Пасхи. Петров пост 2023 длился 30 дней, с 12 июня. А заканчивается он соответственно всегда 12 июля – и после праздничной службы постившиеся разговляются.Три других длительных поста проходят перед торжествами "рангом" выше - двунадесятыми праздниками Рождества Христова, Успения Богородицы и, конечно же, перед Пасхой Христовой - самой главной датой для христиан. Почему же вдруг и праздник Петра и Павла, принадлежащий другой категории, стали предварять многодневным воздержанием?"Это миссионерский пост, ведь апостолы перед выходом на проповедь тоже постились", - говорит известный церковный публицист иеромонах Феодорит (Сеньчуков).Собственно и сам день Петра и Павла тоже служит напоминанием для христиан: каждый призван свидетельствовать о своей вере, что означает определенный образ жизни. "Мы все призваны к апостольскому служению", - добавляет иеромонах.История праздникаИз всех апостолов Церковь неспроста выделяет именно Петра и Павла."И Я говорю тебе: ты - Петр (камень), и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее", - обратился Спаситель к первому.Поэтому Петр считается первоверховным апостолом. А у католиков - ещё и первым папой Римским.Павел же вряд ли видел Спасителя во время земной жизни. После воскресения Христова он был одним из яростных гонителей христиан. Но однажды, когда он направлялся в Дамаск, разверзлись небеса, - и оттуда раздался голос: "Савл! Савл! Что ты гонишь меня?" От увиденного божественного света Савл ослеп. Но через три дня был крещен и прозрел.После крещения Павел начал активную миссионерскую деятельность, обратил в христианство большое число современников, основал множество общин и внес огромный вклад в христианское богословие. И Церковь провозгласила его также первоверховным апостолом, наравне с Петром.Оба последователя Христа активно проповедовали до конца жизни. Петр и Павел возвещали о новой религии практически во всех странах Средиземноморья. И оба были казнены в Риме в середине 60-х годов I века нашей эры. По преданию, Петр был распят вниз головой - он сам попросил об этом гонителей, потому что считал себя недостойным быть казненным точно так же, как Христос. Павлу же отсекли голову, ведь он был римским гражданином и позорная участь распятия не полагалась ему по статусу.Три столетия спустя, в IV веке, римские власти сами принимают христианство, оно становится официальной религией империи. Тогда же начинается бурное строительство храмов, особенно в Риме. Многие из них посвящаются апостолам Петру и Павлу, святым покровителям города. Тогда и появляется церковный праздник в их честь.Когда отмечается день Петра и ПавлаКатолические и православные богословы давно спорят, когда именно были казнены первоверховные апостолы, одновременно или нет. Одни говорят, что в один день, другие утверждают, что Павел ушел из жизни на год позже.Во всяком случае, предание гласит, что это произошло 29 июня. Живущие по Григорианскому календарю (новому стилю) Римско-Католическая и ряд других церквей, а также западный светский мир, так и празднуют день Петра и Павла в эту дату.А Русская православная церковь сохранила Юлианский календарь (старый стиль), отличающийся на 13 дней. И праздничный Петров день 29 июня из Юлианского календаря приходится в Григорианском календаре, по которому живет после революции Россия светская, на 12 июля.Что можно и чего нельзя делатьВ этот день верующие идут в храм на праздничную службу. А после им можно собраться за праздничным столом, чтобы разговеться после поста. Теперь можно есть все.В Петров день не то, чтобы нельзя работать, - скорее, это не принято было на Руси. Особенно если речь идёт о тяжёлом физическом труде. Потому что такой труд практически невозможно было совместить с походом в храм на литургию, церковным празднованием.Также по уставу, в этот день нельзя венчаться. При этом играть светскую свадьбу Церковь не запрещает.А в старину запретов было очень много. Причем многие из них имели не строго церковное, а народное происхождение. Нельзя было, например, отдыхать у воды и выходить в поле. Нельзя было шить и вязать. Сейчас священнослужители считают такие запреты суеверием.И на вопрос, можно ли работать в Петров день, духовенство отвечает положительно.Традиции, приметы и обычаи на Петров деньНа Руси Петров день завершал "купальские гуляния" - празднование Ивана Купалы, которое начиналось 7 июля (Церковь в этот день чтит память Иоанна Предтечи и Крестителя Господня). Считалось, что на Петра и Павла природа окончательно расцветает. Поэтому апостолам молились о приумножении урожая.А ещё этот день называли "верхушкой лета", то есть его кульминацией. С давних времён сохранилось ироничное выражение: "Нужен, как на Петров день варежка!"."Петр-Павел день убавил" - одна из наиболее расхожих поговорок, связанных с праздником. Ее смысл в том, что примерно с этого дня длительность светового дня постепенно идёт на убыль. Если на Петров день жарко, значит надо начинать покос. Если квакают лягушки, то тепло продлится до конца лета.А если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня — снег выпадет рано. Если будет куковать после 12 июля — зима будет поздней.На праздник существовал обычай водить хороводы и качаться на качелях. Также молодые люди в ночь на 12 июля устраивали "городушки" - чудили и вредили окружающим. То корову у соседа уведут, то бревно поперек дороги кинут. Однако Церковью этот обычай всегда осуждался. А в наши дни и государством предусмотрена административная ответственность за хулиганство.ПоздравленияВ Петров день верующие поздравляют друг друга, прежде всего, с праздником святых первоверховных апостолов. Также принято говорить друг другу просто: "С днём Петра и Павла!"Кроме того, в этот день можно поздравить с именинами родных и близких, носящих в честь апостолов имена Петра и Павла.А в интернете сегодня можно найти немало старинных и свежесочиненных народных поздравлений с днем Петра и Павла, которые люди пересылаю друг другу в соцсетях и мессенджерах, чтобы поделиться радостью праздника. Особой популярностью пользуются стихотворения. Вот одно из них:В День Петра и Павла светлыйЯ душевно шлю приветы,Пусть не гаснет ваш очаг,Прочь гоните зло и мрак.Я желаю вам смеяться,Веселиться, обниматься,Пусть святые защищают,Все молитвы исполняют

https://ria.ru/20200615/1572820837.html

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общество, справки, дамаск (город), рим, русская православная церковь, владимир петров, аналитика - религия и мировоззрение