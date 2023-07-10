https://ria.ru/20230710/zveri-1883222341.html

В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге

В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.07.2023

В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге, запланированный на первое... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:04

2023-07-10T14:04

2023-07-10T14:06

шоубиз

санкт-петербург

госдума рф

роман билык

россия

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге, запланированный на первое сентября. Причиной послужила позиция лидера коллектива Романа Билыка, связанная с СВО, сообщает "Царьград".Романов уточнил, что выступление группы может негативно повлиять на молодежь. "С учетом того, что основная аудитория "Зверей" – молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества", – говорится в запросе. После начала спецоперации Роман Билык публично раскритиковал ее на своей странице в соцсети. Но продолжил давать концерты в России, чем оказались недовольны представители власти и активисты. Например, в июне группа "Звери" собиралась выступить на ПМЭФ-2023. Однако после общественного резонанса их заменили на "Чиж & Со". Музыканты тогда не прокомментировали случившееся.

https://ria.ru/20230710/arbenina-1883201645.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

санкт-петербург, госдума рф, роман билык, россия, игорь краснов, знаменитости