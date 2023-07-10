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В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.07.2023
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Шоубиз
 
14:04 10.07.2023 (обновлено: 14:06 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/zveri-1883222341.html
В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге
В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 10.07.2023
В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге
Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге, запланированный на первое... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:04
2023-07-10T14:06
шоубиз
санкт-петербург
госдума рф
роман билык
россия
игорь краснов
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге, запланированный на первое сентября. Причиной послужила позиция лидера коллектива Романа Билыка, связанная с СВО, сообщает "Царьград".Романов уточнил, что выступление группы может негативно повлиять на молодежь. "С учетом того, что основная аудитория "Зверей" – молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества", – говорится в запросе. После начала спецоперации Роман Билык публично раскритиковал ее на своей странице в соцсети. Но продолжил давать концерты в России, чем оказались недовольны представители власти и активисты. Например, в июне группа "Звери" собиралась выступить на ПМЭФ-2023. Однако после общественного резонанса их заменили на "Чиж &amp; Со". Музыканты тогда не прокомментировали случившееся.
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санкт-петербург, госдума рф, роман билык, россия, игорь краснов, знаменитости
Шоубиз, Санкт-Петербург, Госдума РФ, Роман Билык, Россия, Игорь Краснов, Знаменитости
В Госдуме призвали запретить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге

Депутат Госдумы призвал запретить шоу "Зверей" из-за возможных экстремистских настроений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Звери"
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы Михаил Романов обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой отменить концерт группы "Звери" в Санкт-Петербурге, запланированный на первое сентября. Причиной послужила позиция лидера коллектива Романа Билыка, связанная с СВО, сообщает "Царьград".
Романов уточнил, что выступление группы может негативно повлиять на молодежь.
«
"С учетом того, что основная аудитория "Зверей" – молодежь, дальнейшая трансляция их произведений с российских концертных площадок и в эфире российских СМИ может повлечь за собой рост экстремистских настроений среди юношества", – говорится в запросе.
После начала спецоперации Роман Билык публично раскритиковал ее на своей странице в соцсети. Но продолжил давать концерты в России, чем оказались недовольны представители власти и активисты.
Например, в июне группа "Звери" собиралась выступить на ПМЭФ-2023. Однако после общественного резонанса их заменили на "Чиж & Со". Музыканты тогда не прокомментировали случившееся.
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