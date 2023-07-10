https://ria.ru/20230710/zakon-1883290061.html

Путин подписал закон о порядке восстановления водительских прав

Путин подписал закон о порядке восстановления водительских прав - РИА Новости, 10.07.2023

Путин подписал закон о порядке восстановления водительских прав

Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав после их лишения, соответствующий документ опубликован на... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:53

2023-07-10T14:53

2023-07-10T14:53

общество

россия

владимир путин

авто

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав после их лишения, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, документом устанавливаются категории лиц, которым запрещается допуск к сдаче экзаменов и (или) выдача водительских удостоверений. К ним относятся лица, лишенные права на управление транспортными средствами; не выполнившие условия возврата водительского удостоверения по истечении срока лишения права на управление транспортом; подвергнутые административному наказанию за управление автотранспортом в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Уточняется, что для открытия некоторых категорий и подкатегорий в правах потребуется не только обучение и успешная сдача экзаменов, но и стаж управления транспортом другой категории. При этом учить водителей смогут только организации, у которых есть заключение о соответствии учебно-материальной базы требованиям, установленным Минпросвещения. Порядок их выдачи определит МВД. Закон устанавливает, что иностранные национальные и международные водительские удостоверения признаются недействительными по истечении одного года с даты получения либо приобретения их владельцем, являющимся (являвшимся) иностранным гражданином или лицом без гражданства, вида на жительство либо гражданства РФ. При этом документ определяет порядок выдачи данным лицам российских национальных водительских удостоверений.

https://ria.ru/20230301/izmeneniya-1854998374.html

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общество, россия, владимир путин, авто