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Предварительные данные ЦИК: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана - РИА Новости, 10.07.2023
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09:10 10.07.2023 (обновлено: 09:54 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vybory-1883184782.html
Предварительные данные ЦИК: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана
Предварительные данные ЦИК: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана - РИА Новости, 10.07.2023
Предварительные данные ЦИК: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана
Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 87,05 процента голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, заявил глава ЦИК Зайниддин... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:10
2023-07-10T09:54
узбекистан
шавкат мирзиеев
в мире
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ТАШКЕНТ, 10 июл — РИА Новости. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 87,05 процента голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.&quot;За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей&quot;, — сказал руководитель избиркома на пресс-конференции.На втором месте с 4,43 процента голосов — кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, на третьем — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02 процента. Четвертым стал лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, набравший 3,74 процента голосов избирателей.По данным ЦИК, итоговая явка составила 79,8 процента, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31 процента голосов при явке 80,04 процента.Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые выборы главы государства после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
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узбекистан, шавкат мирзиеев, в мире
Узбекистан, Шавкат Мирзиеев, В мире
Предварительные данные ЦИК: Мирзиеев выиграл выборы президента Узбекистана

Предварительные данные ЦИК: Шавкат Мирзиеев победил на выборах президента Узбекистана

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Узбекистана Шавкат Мирзиеев
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 10 июл — РИА Новости. Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев набрал 87,05 процента голосов и побеждает на досрочных выборах главы государства, заявил глава ЦИК Зайниддин Низамходжаев.
«

"За кандидата от Либерально-демократической партии Узбекистана Шавката Мирзиеева отдали свои голоса 87,05% от общего числа проголосовавших избирателей", — сказал руководитель избиркома на пресс-конференции.

На втором месте с 4,43 процента голосов — кандидат от социал-демократической партии "Адолат" ("Справедливость") первый зампред Верховного суда Робахон Махмудова, на третьем — председатель Народно-демократической партии Узбекистана (НДПУ) Улугбек Иноятов с 4,02 процента. Четвертым стал лидер Экологической партии Абдушукур Хамзаев, набравший 3,74 процента голосов избирателей.
По данным ЦИК, итоговая явка составила 79,8 процента, или 15,6 миллиона избирателей. На президентских выборах в 2021 году Мирзиеев победил, набрав 80,31 процента голосов при явке 80,04 процента.
Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые выборы главы государства после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиеев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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