https://ria.ru/20230710/vybory-1883178200.html

Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало

Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало - РИА Новости, 10.07.2023

Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало

Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:24

2023-07-10T08:24

2023-07-10T08:29

в мире

узбекистан

шавкат мирзиеев

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ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилло Тураходжаев. Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33%. "Выборы президента прошли в соответствии с существующим национальным законодательством", - сказал Тураходжаев в ходе брифинга. По его словам, в суды Узбекистана не поступало жалоб, связанных с организацией и процессом голосования.

https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html

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в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев