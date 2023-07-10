Рейтинг@Mail.ru
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:24 10.07.2023 (обновлено: 08:29 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/vybory-1883178200.html
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало - РИА Новости, 10.07.2023
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало
Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T08:24
2023-07-10T08:29
в мире
узбекистан
шавкат мирзиеев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882746543_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_64c4c0ea6d2ea0e45298e870ac2b58a5.jpg
ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилло Тураходжаев. Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33%. "Выборы президента прошли в соответствии с существующим национальным законодательством", - сказал Тураходжаев в ходе брифинга. По его словам, в суды Узбекистана не поступало жалоб, связанных с организацией и процессом голосования.
https://ria.ru/20230709/vybory-1882861137.html
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882746543_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f5271d5fd4c59de33bfb7467ce2773b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев
В мире, Узбекистан, Шавкат Мирзиеев
Жалоб в процессе голосования в Верховный суд Узбекистана не поступало

Верховный суд: выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с законодательством

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Узбекистана
Государственный флаг Узбекистана - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Государственный флаг Узбекистана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 10 июл – РИА Новости. Досрочные выборы президента Узбекистана прошли в соответствии с национальным законодательством, жалоб, связанных с организацией и процессом голосования, не поступало, заявил в понедельник заместитель председателя Верховного суда страны Халилло Тураходжаев.
Досрочные президентские выборы прошли в воскресенье в Узбекистане. Это первые президентские выборы после внесения поправок в конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. По конституционному закону действующий глава государства 65-летний Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, может вновь баллотироваться на этот пост. Выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимые 33%.
«
"Выборы президента прошли в соответствии с существующим национальным законодательством", - сказал Тураходжаев в ходе брифинга.
По его словам, в суды Узбекистана не поступало жалоб, связанных с организацией и процессом голосования.
Член избирательной комиссии на избирательном участке в здании школы в Паркентском районе Ташкентской области в преддверии президентских выборов - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Процедура выборов президента Узбекистана
9 июля, 02:24
 
В миреУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала