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Зеленский: Киев ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 10.07.2023 (обновлено: 23:31 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883405286.html
Зеленский: Киев ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО
Зеленский: Киев ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Зеленский: Киев ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО
Украина де-факто уже в НАТО, на саммите в Вильнюсе Киев ждет четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в альянсе, заявил Владимир Зеленский в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:08
2023-07-10T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
джо байден
владимир зеленский
нато
джейк салливан
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина де-факто уже в НАТО, на саммите в Вильнюсе Киев ждет четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в альянсе, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении. "Все понимают, каждый лидер, каждая страна, даже если озвучиваются разные позиции, очевидно, Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас, сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности - это то, во что верит альянс", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении. По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения этого и Киев работает над тем, чтобы алгоритм получения членства стал максимально ясным и быстрым. "В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня стран Европы, Канада, Америка. Приоритеты очевидные - это противовоздушная оборона для наших городов... Это оружие для фронта. Будут в Вильнюсе переговоры и об этом. Мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Уверен, что для наших воинов могут быть хорошие новости с Вильнюса… Честь для меня представлять таких людей и такую Украину", - отметил Зеленский. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
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в мире, украина, вильнюс, джо байден, владимир зеленский, нато, джейк салливан, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО, Джейк Салливан, Киев
Зеленский: Киев ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО

Зеленский: Киев ждет четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в НАТО

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина де-факто уже в НАТО, на саммите в Вильнюсе Киев ждет четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в альянсе, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Все понимают, каждый лидер, каждая страна, даже если озвучиваются разные позиции, очевидно, Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас, сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности - это то, во что верит альянс", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения этого и Киев работает над тем, чтобы алгоритм получения членства стал максимально ясным и быстрым.
"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня стран Европы, Канада, Америка. Приоритеты очевидные - это противовоздушная оборона для наших городов... Это оружие для фронта. Будут в Вильнюсе переговоры и об этом. Мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Уверен, что для наших воинов могут быть хорошие новости с Вильнюса… Честь для меня представлять таких людей и такую Украину", - отметил Зеленский.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
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"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсДжо БайденВладимир ЗеленскийНАТОДжейк СалливанКиев
 
 
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