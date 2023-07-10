Зеленский: Киев ждет четких алгоритмов для быстрого вступления в НАТО
Зеленский: Киев ждет четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в НАТО
© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Украина де-факто уже в НАТО, на саммите в Вильнюсе Киев ждет четких и ясных алгоритмов для быстрого получения членства в альянсе, заявил Владимир Зеленский в своем видеообращении.
"Все понимают, каждый лидер, каждая страна, даже если озвучиваются разные позиции, очевидно, Украина заслуживает быть в альянсе. Не сейчас, сейчас война, но нам нужен чёткий сигнал и сигнал нужен сейчас. Де-факто Украина уже в альянсе. Наше оружие - это оружие альянса, наши ценности - это то, во что верит альянс", - сказал Зеленский в своем вечернем видеообращении.
По его словам, от саммита НАТО он ждет подтверждения этого и Киев работает над тем, чтобы алгоритм получения членства стал максимально ясным и быстрым.
"В Вильнюсе запланированы двусторонние встречи разного уровня стран Европы, Канада, Америка. Приоритеты очевидные - это противовоздушная оборона для наших городов... Это оружие для фронта. Будут в Вильнюсе переговоры и об этом. Мы будем говорить и о других аспектах защиты жизни и нашей общей безопасности. Уверен, что для наших воинов могут быть хорошие новости с Вильнюса… Честь для меня представлять таких людей и такую Украину", - отметил Зеленский.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.