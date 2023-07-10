https://ria.ru/20230710/ukraina-1883362135.html

МИД Италии предложил Украине помощь в разминировании

МИД Италии предложил Украине помощь в разминировании - РИА Новости, 10.07.2023

МИД Италии предложил Украине помощь в разминировании

Италия готова поделиться опытом и навыками для участия в операциях по разминированию украинской территории, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T18:05

2023-07-10T18:05

2023-07-10T18:05

специальная военная операция на украине

в мире

италия

антонио таяни

украина

нато

ситуация в днр и лнр

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РИМ, 10 июл - РИА Новости. Италия готова поделиться опытом и навыками для участия в операциях по разминированию украинской территории, заявил глава МИД, вице-премьер Антонио Таяни. "Италия предоставит в распоряжение свое ноу-хау. Во время миссий в Афганистане, Ливане и других странах использовались мины, в том числе самодельные и от этого более сложные для разминирования", - сказал он на пресс-конференции на встрече с коллегами из Хорватии и Словении. "Мы дадим всю возможную информацию, внесем вклад, предоставим свои навыки, чтобы эти результаты были полезны гражданскому населению Украины", - добавил Таяни, выступление которого транслировал МИД Италии на своем Youtube-канале. Говоря о предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе, итальянский министр подчеркнул, что наиболее подходящим решением стало бы создание совета НАТО–Украина, чтобы "подготовить почву для будущего вступления", которое произойдет после завершения конфликта. "Будет сделано все, чтобы гарантировать независимость Украины, но и эта цель должна быть достигнута конкретными шагами по достижению мира", - сказал Таяни. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.

https://ria.ru/20230709/podryv-1883083289.html

https://ria.ru/20230630/dokazatelstva-1881442420.html

италия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, италия, антонио таяни, украина, нато, ситуация в днр и лнр