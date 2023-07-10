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Украина как член НАТО станет угрозой для России, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.07.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:21 10.07.2023 (обновлено: 13:24 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/ukraina-1883239629.html
Украина как член НАТО станет угрозой для России, заявили в Кремле
Украина как член НАТО станет угрозой для России, заявили в Кремле - РИА Новости, 10.07.2023
Украина как член НАТО станет угрозой для России, заявили в Кремле
Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:21
2023-07-10T13:24
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
безопасность
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО... потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции", - сказал Песков журналистам.На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. В понедельник информацию о блокировании формального вступления Украины в альянс Германией и США подтвердили источники немецкого издания Bild.Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230707/politika-1881926616.html
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украина, россия, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Безопасность
Украина как член НАТО станет угрозой для России, заявили в Кремле

Песков: Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует твердой реакции

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете абсолютно понятную и последовательную позицию РФ о том, что членство Украины в НАТО... потребует от нас достаточно понятной и твердой реакции", - сказал Песков журналистам.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
Украинский Тянитолкай: Киев завел НАТО в тупик
Вчера, 08:00
На прошлой неделе британская газета Telegraph со ссылкой на источники в НАТО сообщила, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля Германия намерена настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести к войне с Россией. Кроме того, издание Financial Times писало, что США и Германия находятся под давлением союзников по НАТО из-за недостаточной поддержки Украины по вопросу ее вступления в альянс. В понедельник информацию о блокировании формального вступления Украины в альянс Германией и США подтвердили источники немецкого издания Bild.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
Президент Украины Владимир Зеленский на церемонии открытия совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident 2020 на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Киев подвел НАТО к красной черте. О чем придется договариваться
7 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОБезопасность
 
 
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