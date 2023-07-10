https://ria.ru/20230710/tushenie-1883227954.html

Коноплев: в тушении пожаров в Якутии задействовано около тысячи человек

Коноплев: в тушении пожаров в Якутии задействовано около тысячи человек - РИА Новости, 10.07.2023

Коноплев: в тушении пожаров в Якутии задействовано около тысячи человек

В тушении пожаров в Якутии задействовано 980 человек, из которых 150 человек местного населения, все остальные – профессиональные огнеборцы, сообщил на брифинге РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T12:38

2023-07-10T12:38

2023-07-10T12:38

республика саха (якутия)

россия

происшествия

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

гу мчс по республике саха (якутия)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожары

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ЯКУТСК, 10 июл — РИА Новости. В тушении пожаров в Якутии задействовано 980 человек, из которых 150 человек местного населения, все остальные – профессиональные огнеборцы, сообщил на брифинге заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства республики Андрей Коноплев. Несмотря на аномальную жару ситуация сдерживается. Тушение пожаров ведется круглосуточно. Населенным пунктам ничего не угрожает. В рамках межрегионального маневрирования работают более 200 групп парашютно-десантной-пожарной службы (ПДПС) из разных регионов, подчеркнули в пресс-службе министерства. Помимо пожарных, парашютистов и десантников для тушение пожаров привлечены 16 воздушных судов и самолет-зондировщик. Маневрирование осуществляется и внутри республики. В Усть-Майском районе уже работают 37 спасателей, включая аэромобильную группировку Главного управления МЧС России и Службы спасения республики. За выходные в Якутии потушен 41 лесной пожар на площади 16,5 тысячи гектаров. В результате авиационного и космического мониторинга было обнаружено 34 лесных пожара на площади 291 гектар, отметили в ведомстве. В министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии добавили, что массовые обнаружения лесных пожаров на 1 июля 2023 года составляли 63 возгорания (39 757,4 гектара). Основная причина - грозовая активность. На сегодня, 10 июля 2023 года количество пожаров составляет 165 (318 511,5 гектара). Несмотря на сложную обстановку республиканские власти держат ситуацию под контролем. Об этом свидетельствуют данные по итогам самого пожароопасного 2021 года. Тогда было зарегистрировано 985 лесных пожаров на землях лесного фонда на площади 1373784,07 гектара, а также 14 лесных пожаров на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на площади 28071 гектара. На 10 июля 2021 года действовало 309 лесных пожаров на площади 1068410,6 гектара и 10 лесных пожаров на землях ООПТ на площади 28042 гектара.

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Алёна Пава

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Алёна Пава

россия, происшествия, природные пожары в россии, республика саха (якутия), гу мчс по республике саха (якутия), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожары