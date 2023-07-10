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В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.07.2023
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:14
2023-07-10T20:14
2023-07-10T20:14
специальная военная операция на украине
украина
харьковская область
киев
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Первым – в 20.00 (совпадает с мск) – сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, через несколько минут – в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях и подконтрольной Киеву части Запорожской. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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украина, харьковская область, киев, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы РФ, В мире
В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу
Украинские власти объявили воздушную тревогу в Сумской, Полтавской и еще двух областях