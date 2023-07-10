https://ria.ru/20230710/sotsseti-1883357195.html

Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети

Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети - РИА Новости, 10.07.2023

Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети

Если пятый антимонопольный пакет положительно повлияет на рынок электронной торговли, антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков может стать основой... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T17:52

2023-07-10T17:52

2023-07-10T17:52

экономика

россия

антон горелкин

владимир путин

госдума рф

технологии

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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Если пятый антимонопольный пакет положительно повлияет на рынок электронной торговли, антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков может стать основой для шестого, заявил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Во время подготовки документа ко второму чтению обсуждалось, что антимонопольное регулирование можно распространить не только на платформы электронной торговли, а еще и на соцсети с поисковиками. Пока эти поправки было решено придержать, но если мы убедимся в положительном влиянии пятого антимонопольного пакета на рынок электронной торговли, не исключаю, что они станут основой для шестого", - написал он.Депутат напомнил, что пятый антимонопольный пакет подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу с 1 сентября 2023 года. "Я уже писал, какая непростая у него была история, и в результате долгих обсуждений появился довольно сбалансированный законопроект, который не позволит цифровым площадкам злоупотреблять своим монопольным положением… Главное (и давно назревшее) нововведение – это законодательное определение "сетевого эффекта", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20230706/sotsset-1882497576.html

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экономика, россия, антон горелкин, владимир путин, госдума рф, технологии