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Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети
Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети - РИА Новости, 10.07.2023
Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети
Если пятый антимонопольный пакет положительно повлияет на рынок электронной торговли, антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков может стать основой... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T17:52
2023-07-10T17:52
2023-07-10T17:52
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антон горелкин
владимир путин
госдума рф
технологии
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Если пятый антимонопольный пакет положительно повлияет на рынок электронной торговли, антимонопольное регулирование соцсетей и поисковиков может стать основой для шестого, заявил депутат ГД Антон Горелкин в своем Telegram-канале. "Во время подготовки документа ко второму чтению обсуждалось, что антимонопольное регулирование можно распространить не только на платформы электронной торговли, а еще и на соцсети с поисковиками. Пока эти поправки было решено придержать, но если мы убедимся в положительном влиянии пятого антимонопольного пакета на рынок электронной торговли, не исключаю, что они станут основой для шестого", - написал он.Депутат напомнил, что пятый антимонопольный пакет подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в силу с 1 сентября 2023 года. "Я уже писал, какая непростая у него была история, и в результате долгих обсуждений появился довольно сбалансированный законопроект, который не позволит цифровым площадкам злоупотреблять своим монопольным положением… Главное (и давно назревшее) нововведение – это законодательное определение "сетевого эффекта", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20230706/sotsset-1882497576.html
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экономика, россия, антон горелкин, владимир путин, госдума рф, технологии
Экономика, Россия, Антон Горелкин, Владимир Путин, Госдума РФ, Технологии
Депутат предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети
Депутат Горелкин предложил распространить антимонопольное регулирование на соцсети