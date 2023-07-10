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Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 10.07.2023
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14:11 10.07.2023 (обновлено: 15:36 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/sobyanin-1883257422.html
Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 10.07.2023
Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:11
2023-07-10T15:36
политика
москва
мэр
россия
сергей собянин
дмитрий реут
борис чернышов (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Собяниным документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов."Проведенной проверкой установлено, что все 115 представленных подписей являются достоверными... Предлагаю принять следующее решение: зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца",- сказал Реут.Как в свою очередь отметила председатель комиссии Ольга Кириллова, Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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политика, москва, мэр, россия, сергей собянин, дмитрий реут , борис чернышов (депутат), госдума рф, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком
Политика, Москва, МЭР, Россия, Сергей Собянин, Дмитрий Реут , Борис Чернышов (депутат), Госдума РФ, Московская городская избирательная комиссия, Мосгоризбирком
Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Мосгоризбирком зарегистрировал Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра Москвы

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.
Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Собяниным документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов.
"Проведенной проверкой установлено, что все 115 представленных подписей являются достоверными... Предлагаю принять следующее решение: зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца",- сказал Реут.
Как в свою очередь отметила председатель комиссии Ольга Кириллова, Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.
Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.
Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.
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ПолитикаМоскваМЭРРоссияСергей СобянинДмитрий РеутБорис Чернышов (депутат)Госдума РФМосковская городская избирательная комиссияМосгоризбирком
 
 
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