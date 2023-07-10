https://ria.ru/20230710/sobyanin-1883257422.html

Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы - РИА Новости, 10.07.2023

Собянина зарегистрировали кандидатом на пост мэра Москвы

Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T14:11

2023-07-10T14:11

2023-07-10T15:36

политика

москва

мэр

россия

сергей собянин

дмитрий реут

борис чернышов (депутат)

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/09/1870651925_0:94:3038:1803_1920x0_80_0_0_690f2b2b3717b377b072e13027bcbb22.jpg

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы, соответствующее решение было принято на заседании комиссии в понедельник.Как отметил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, представленные Собяниным документы для регистрации соответствуют всем требованиям избирательного законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов."Проведенной проверкой установлено, что все 115 представленных подписей являются достоверными... Предлагаю принять следующее решение: зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца",- сказал Реут.Как в свою очередь отметила председатель комиссии Ольга Кириллова, Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.Свои кандидатуры на пост мэра выдвинули 12 человек, из них шесть - самовыдвиженцев. Как ранее сообщил РИА Новости заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.Документы на регистрацию сдали только пять кандидатов от парламентских партий: действующий мэр Сергей Собянин, первый зампред руководителя фракции партии "Справедливая России - Патриоты - За правду" Дмитрий Гусев, вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков, депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов и вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

https://ria.ru/20230621/sobyanin-1879128795.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, москва, мэр, россия, сергей собянин, дмитрий реут , борис чернышов (депутат), госдума рф, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком