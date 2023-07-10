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Источник: Турция не назвала сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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23:06 10.07.2023 (обновлено: 23:16 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/shvetsiya-1883404932.html
Источник: Турция не назвала сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО
Источник: Турция не назвала сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
Источник: Турция не назвала сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО
Конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время, сообщил РИА Новости осведомленный источник в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:06
2023-07-10T23:16
в мире
швеция
турция
нато
анкара (провинция)
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АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Анкаре.Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в турецкий парламент."На данный момент конкретных сроков нет. Процесс займет определенное время, сначала будут обсуждения в комиссии, затем будет представлено Генеральной Ассамблее. Я не могу назвать сейчас вам конкретные сроки", - сообщил собеседник агентства.Источник также отказался комментировать причины, которые побудили турецкого лидера согласиться на передачу в парламент заявки Швеции.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
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в мире, швеция, турция, нато, анкара (провинция)
В мире, Швеция, Турция, НАТО, Анкара (провинция)
Источник: Турция не назвала сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО

Турция не назвала конкретные сроки рассмотрения заявки Швеции в НАТО парламентом

© Фото : Pexels/Ahmed MullaФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© Фото : Pexels/Ahmed Mulla
Флаг Турции. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июл - РИА Новости. Конкретных сроков рассмотрения турецким парламентом заявки Швеции на членство в НАТО нет, процедура займет время, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Анкаре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее сообщил, что президент Турции Тайип Эрдоган обещал как можно скорее передать заявку Швеции на членство в НАТО на ратификацию в турецкий парламент.
"На данный момент конкретных сроков нет. Процесс займет определенное время, сначала будут обсуждения в комиссии, затем будет представлено Генеральной Ассамблее. Я не могу назвать сейчас вам конкретные сроки", - сообщил собеседник агентства.
Источник также отказался комментировать причины, которые побудили турецкого лидера согласиться на передачу в парламент заявки Швеции.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине в мае 2022 года подали заявки на вступление в альянс. Финляндия 4 апреля стала 31-м членом НАТО. Заявка Швеции до сих пор венгерского и турецкого одобрения не получила.
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