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Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники - РИА Новости, 10.07.2023
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Год педагога и наставника
 
09:57 10.07.2023 (обновлено: 11:19 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/sertifikat-1883192170.html
Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники
Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники - РИА Новости, 10.07.2023
Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:57
2023-07-10T11:19
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МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов, сообщает правительство региона. "Губернатор Магаданской области вручил сертификаты на сто тысяч рублей выпускникам магаданских школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в регионе таких выпускников четверо. Они сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории, литературе и обществознанию. "Сто баллов - это уникальный результат! Он не случайный, ведь у нас есть такие способные дети, которые набирают и по двум дисциплинам максимальные результаты. Это результаты упорного труда. Хотел бы обратить внимание молодых людей, чтобы после обучения в других регионах, они возвращались к нам обратно", - цитирует правительство Колымы Сергея Носова. Дополняется, что также губернатор вручил благодарности педагогам. В этот же вечер лучшие выпускники получили золотые медали.
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Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПеред началом единого государственного экзамена по русскому языку
Перед началом единого государственного экзамена по русскому языку - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов, сообщает правительство региона.
"Губернатор Магаданской области вручил сертификаты на сто тысяч рублей выпускникам магаданских школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в регионе таких выпускников четверо. Они сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории, литературе и обществознанию.
"Сто баллов - это уникальный результат! Он не случайный, ведь у нас есть такие способные дети, которые набирают и по двум дисциплинам максимальные результаты. Это результаты упорного труда. Хотел бы обратить внимание молодых людей, чтобы после обучения в других регионах, они возвращались к нам обратно", - цитирует правительство Колымы Сергея Носова.
Дополняется, что также губернатор вручил благодарности педагогам. В этот же вечер лучшие выпускники получили золотые медали.
 
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