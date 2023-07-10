https://ria.ru/20230710/sertifikat-1883192170.html
Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники
Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники - РИА Новости, 10.07.2023
Сертификаты на 100 тыс рублей получили магаданские стобалльники
Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен на... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T09:57
2023-07-10T09:57
2023-07-10T11:19
год педагога и наставника
сн_образование
общество
социальный навигатор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845443436_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_a7b1be64d1bd08d8e88a83426e0dc8a2.jpg
МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов, сообщает правительство региона. "Губернатор Магаданской области вручил сертификаты на сто тысяч рублей выпускникам магаданских школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего в регионе таких выпускников четверо. Они сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории, литературе и обществознанию. "Сто баллов - это уникальный результат! Он не случайный, ведь у нас есть такие способные дети, которые набирают и по двум дисциплинам максимальные результаты. Это результаты упорного труда. Хотел бы обратить внимание молодых людей, чтобы после обучения в других регионах, они возвращались к нам обратно", - цитирует правительство Колымы Сергея Носова. Дополняется, что также губернатор вручил благодарности педагогам. В этот же вечер лучшие выпускники получили золотые медали.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845443436_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_4d460acc2a7fdc9d9d961b5825393090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сн_образование, общество, социальный навигатор
Год педагога и наставника, СН_Образование, Общество, Социальный навигатор
МАГАДАН, 10 июл - РИА Новости. Губернатор Магаданской области Сергей Носов в пятницу вручил сертификаты на 100 тысяч рублей выпускникам школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов, сообщает правительство региона.
"Губернатор Магаданской области вручил сертификаты на сто тысяч рублей выпускникам магаданских школ, которые сдали Единый государственный экзамен на максимальные сто баллов", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего в регионе таких выпускников четверо. Они сдали на 100 баллов ЕГЭ по русскому и английскому языкам, истории, литературе и обществознанию.
"Сто баллов - это уникальный результат! Он не случайный, ведь у нас есть такие способные дети, которые набирают и по двум дисциплинам максимальные результаты. Это результаты упорного труда. Хотел бы обратить внимание молодых людей, чтобы после обучения в других регионах, они возвращались к нам обратно", - цитирует правительство Колымы Сергея Носова.
Дополняется, что также губернатор вручил благодарности педагогам. В этот же вечер лучшие выпускники получили золотые медали.