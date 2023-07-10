https://ria.ru/20230710/sdelka-1883172938.html

Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку - РИА Новости, 10.07.2023

Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля, на сегодняшний день ожидаемые переговоры... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:06

2023-07-10T07:06

2023-07-10T14:44

россия

турция

черное море

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

оон

россельхозбанк

swift

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/12/1872708097_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4fb6d927dccd28c6524d8f0481a02b7f.jpg

АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля, на сегодняшний день ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы. Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. "По состоянию на сегодня оптимизма нет", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности продления сроков действия черноморской зерновой инициативы после 17 июля. На вопрос, вероятны ли переговоры президентов Турции и России по этой теме, собеседник агентства заявил, что "на сегодняшний день это остается единственной надеждой". "Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) заявлял о таком намерении (провести переговоры с Путиным. — Прим. ред.), надеемся на положительный исход", — подчеркнул он. Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД России отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

https://ria.ru/20230709/konflikt-1883123267.html

https://ria.ru/20230708/sdelka-1882952884.html

https://ria.ru/20230708/sdelka-1882917110.html

россия

турция

черное море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, турция, черное море, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift