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Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку - РИА Новости, 10.07.2023
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07:06 10.07.2023 (обновлено: 14:44 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/sdelka-1883172938.html
Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку - РИА Новости, 10.07.2023
Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку
Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля, на сегодняшний день ожидаемые переговоры... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:06
2023-07-10T14:44
россия
турция
черное море
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
оон
россельхозбанк
swift
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля, на сегодняшний день ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы. Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой. "По состоянию на сегодня оптимизма нет", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности продления сроков действия черноморской зерновой инициативы после 17 июля. На вопрос, вероятны ли переговоры президентов Турции и России по этой теме, собеседник агентства заявил, что "на сегодняшний день это остается единственной надеждой". "Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) заявлял о таком намерении (провести переговоры с Путиным. — Прим. ред.), надеемся на положительный исход", — подчеркнул он. Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается. Ранее в МИД России отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
https://ria.ru/20230709/konflikt-1883123267.html
https://ria.ru/20230708/sdelka-1882952884.html
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турция
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россия, турция, черное море, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, оон, россельхозбанк, swift
Россия, Турция, Черное море, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, ООН, Россельхозбанк, SWIFT
Источник: переговоры Путина и Эрдогана могут спасти зерновую сделку

Переговоры Путина и Эрдогана остались последней надеждой в ситуации с зерновой сделкой

© AP Photo / Andrew KravchenkoПогрузка зерна в порту Измаила, Украина
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина. Архивное фото
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АНКАРА, 10 июл — РИА Новости. Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля, на сегодняшний день ожидаемые переговоры президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина остаются единственной надеждой, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.
Эрдоган ранее заявил, что рассчитывает на переговоры с Путиным по зерновой сделке как по телефону, так и очно. Турецкий лидер также заявил, что Анкара рассчитывает, что сделка будет продлеваться минимум раз в три месяца, а в целом Турция надеется продлить механизм на два года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 8 июля сообщил РИА Новости, что определенности со встречей Путина и Эрдогана пока нет, в планах российского президента сейчас нет телефонного разговора с турецким коллегой.
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9 июля, 16:56
"По состоянию на сегодня оптимизма нет", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности продления сроков действия черноморской зерновой инициативы после 17 июля.
На вопрос, вероятны ли переговоры президентов Турции и России по этой теме, собеседник агентства заявил, что "на сегодняшний день это остается единственной надеждой".
"Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент (Эрдоган. — Прим. ред.) заявлял о таком намерении (провести переговоры с Путиным. — Прим. ред.), надеемся на положительный исход", — подчеркнул он.
Песков заявил 5 июля, что Россия своевременно объявит о своем решении по зерновой сделке. При этом он напомнил, что часть договоренностей, которая касается России, до сих пор не выполнена, поэтому в настоящий момент оснований для продления сделки не усматривается.
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Ранее в МИД России отметили, что Россия продолжает добросовестно и ответственно подходить к своим обязательствам как сторона черноморской инициативы и прилагает необходимые усилия в строгом соответствии с правилами процедуры, чтобы все участвующие в ней суда смогли успешно завершить свою миссию и выйти из Черного моря до окончания срока действия сделки.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности.
Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. В Москве отмечали, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
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РоссияТурцияЧерное мореВладимир ПутинРеджеп Тайип ЭрдоганООНРоссельхозбанкSWIFT
 
 
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