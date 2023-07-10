"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО
Захарова: на саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
"Идет массированная эшелонированная подготовка, министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины", - отметила она.
Захарова отметила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине.
"Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву", - резюмировала Захарова.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.