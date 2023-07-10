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"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
23:44 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/sammit-1883407348.html
"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО
"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО
На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T23:44
2023-07-10T23:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вильнюс
россия
владимир зеленский
мария захарова
нато
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. "Идет массированная эшелонированная подготовка, министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины", - отметила она. Захарова отметила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине. "Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву", - резюмировала Захарова. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
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в мире, украина, вильнюс, россия, владимир зеленский, мария захарова, нато, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вильнюс, Россия, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАТО, Джо Байден
"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО

Захарова: на саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран спектакль в поддержку Украины

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе.
Флаги государств — членов НАТО возле штаб-квартиры блока в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Вчера, 08:00
"Идет массированная эшелонированная подготовка, министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины", - отметила она.
Захарова отметила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине.
"Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву", - резюмировала Захарова.
Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВильнюсРоссияВладимир ЗеленскийМария ЗахароваНАТОДжо Байден
 
 
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