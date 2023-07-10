https://ria.ru/20230710/sammit-1883407348.html

"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО

"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2023

"Красочный спектакль". Захарова рассказала о предстоящем саммите НАТО

На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T23:44

2023-07-10T23:44

2023-07-10T23:44

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. На предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет разыгран красочный спектакль в поддержку Украины, заявила в эфире официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Будет в худших традициях западных манипуляций и с общественным сознанием, и со своими подопечными разыгран красочный спектакль", - сказала Захарова в эфире программы "Большая игра" на Первом канале, комментируя предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе. "Идет массированная эшелонированная подготовка, министры правительств Финляндии записывают виолончельные соло в поддержку Украины", - отметила она. Захарова отметила, что вокруг саммита вбрасываются различные материалы, объявляются новые сборы помощи Украине. "Принимаются различные пиар-ходы, чтобы показать некое состояние "киевского режима на плаву", - резюмировала Захарова. Саммит НАТО пройдет 11-12 июля, на него соберутся лидеры всех стран альянса, включая президента США Джо Байдена. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Украина не станет членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 июня заявил, что на саммите в Вильнюсе и при подготовке к нему союзники не обсуждают формальное приглашение Украины, а проводят консультации о том, какие решения сделают Киев ближе к вступлению в альянс. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле слышали просьбу Зеленского о вступлении Украины в НАТО, как и разную реакцию на него. По его словам, Москва внимательно наблюдает за ситуацией и помнит, что именно ориентация Киева на альянс стала одной из причин начала спецоперации России на Украине.

https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html

https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html

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