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"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:03 10.07.2023
https://ria.ru/20230710/sammit-1883373402.html
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО - РИА Новости, 10.07.2023
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО
Страны НАТО осторожничают, ведь на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе их лидерам придется, с одной стороны, продемонстрировать что-то Киеву с точки... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T19:03
2023-07-10T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сша
владимир зеленский
джо байден
нато
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Страны НАТО осторожничают, ведь на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе их лидерам придется, с одной стороны, продемонстрировать что-то Киеву с точки зрения перспектив присоединения Украины к альянсу, а с другой стороны, не взять на себя излишних обязательств перед ним, пишут европейские СМИ. Осторожность и балансИтальянская Corriere della Sera, говоря о намерениях государств-членов альянса, пишет, что "они хотят, чтобы Киев увидел прогресс в своих отношениях с НАТО, но также они хотят избежать конкретных обещаний, таких как сроки вступления в альянс, которые они затем будут вынуждены выполнить". В НАТО сохраняется осторожный подход, который помимо США разделяет Германия, говорится в статье. Дипломаты, пишет издание, работают над формулировками заключительного коммюнике, чтобы "усилить обещание" 2008 года, данное на саммите в Бухаресте, "где альянс решил, что Украина станет его членом в будущем, но для этого не предложил четкого пути". Решение Вашингтона направить на Украину кассетные боеприпасы, отмечает итальянское издание, призвано "смягчить возможное разочарование от саммита". Вне зависимости от достигнутых соглашений, возможное участие в саммите Владимира Зеленского и его появление на общей фотографии даст Москве самый сильный сигнал с начала спецоперации, пишет Corriere со ссылкой на аналитиков. Вместе с тем, существует опасение, что "отсутствие четкой дорожной карты послужит еще одним сигналом", дав повод Москве продолжать боевые действия с учетом того, что Киев сможет вступить в НАТО только после завершения конфликта. Единства нетНемецкое издание FAZ указывает на отсутствие консенсуса у стран-членов НАТО: страны Прибалтики и Польша хотят пригласить Украину в альянс по окончании вооруженного конфликта, что соответствует желаниям самого Киева, а Германия и США не хотят брать никаких конкретных обязательств, тем самым, по сути, придерживаясь решений Бухарестского саммита 2008 года. "Они хотят послать позитивный сигнал, выходящий за пределы Бухарестского саммита, но не давать обещаний, которые, они, возможно, не смогут выполнить - из-за непредсказуемого развития конфликта и последующих мирных переговоров с Россией," - пишет издание. По мнению издания, с этой точки зрения отказ от Плана действий по членству в НАТО для Украины мог бы послужить консенсусом для членов альянса. Шведский аспектГреческое государственное телевидение ERT отмечает, что о вступлении Украины в Атлантический альянс в настоящее время речи не идет. В центре саммита будет находиться личная "ставка" американского президента Байдена на консенсус по продвигаемой им новой стратегии коллективной безопасности НАТО в противовес России, говорится в материале. Однако для демонстрации единства сначала необходимо убедить Турцию снять вето на членство Швеции. Это "Гордиев узел", проходящий через "сделку" Эрдогана по F-16, отмечает телеканал. Нет единства в вопросе отношений НАТО с Украиной и ответа на вопрос, будет ли ее вступление способствовать стратегической безопасности Североатлантического альянса. Но для Киева настал момент истины, и он подталкивает к обновлению отношений посредством дорожной карты, сказано в сообщении. По мнению авторов материала, решение американского президента об отправке на Украину кассетных боеприпасов стало еще одним испытанием на единство НАТО. "Ожидается, что Джо Байдену придется отстаивать это спорное предложение перед союзниками", - говорится в репортаже.
https://ria.ru/20230710/nato-1883133082.html
https://ria.ru/20230708/ukraina-1882896607.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, джо байден, нато, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Джо Байден, НАТО, F-16
"Избежать обещаний Киеву". Европейские СМИ о саммите НАТО

Европейские СМИ о саммите НАТО: показать Киеву прогресс, но не дать обещаний

© AP Photo / Olivier MatthysСотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Сотрудник службы протокола поправляет украинский флаг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Страны НАТО осторожничают, ведь на предстоящем 11-12 июля саммите в Вильнюсе их лидерам придется, с одной стороны, продемонстрировать что-то Киеву с точки зрения перспектив присоединения Украины к альянсу, а с другой стороны, не взять на себя излишних обязательств перед ним, пишут европейские СМИ.

Осторожность и баланс

Итальянская Corriere della Sera, говоря о намерениях государств-членов альянса, пишет, что "они хотят, чтобы Киев увидел прогресс в своих отношениях с НАТО, но также они хотят избежать конкретных обещаний, таких как сроки вступления в альянс, которые они затем будут вынуждены выполнить".
В НАТО сохраняется осторожный подход, который помимо США разделяет Германия, говорится в статье. Дипломаты, пишет издание, работают над формулировками заключительного коммюнике, чтобы "усилить обещание" 2008 года, данное на саммите в Бухаресте, "где альянс решил, что Украина станет его членом в будущем, но для этого не предложил четкого пути".
Решение Вашингтона направить на Украину кассетные боеприпасы, отмечает итальянское издание, призвано "смягчить возможное разочарование от саммита". Вне зависимости от достигнутых соглашений, возможное участие в саммите Владимира Зеленского и его появление на общей фотографии даст Москве самый сильный сигнал с начала спецоперации, пишет Corriere со ссылкой на аналитиков. Вместе с тем, существует опасение, что "отсутствие четкой дорожной карты послужит еще одним сигналом", дав повод Москве продолжать боевые действия с учетом того, что Киев сможет вступить в НАТО только после завершения конфликта.
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Единства нет

Немецкое издание FAZ указывает на отсутствие консенсуса у стран-членов НАТО: страны Прибалтики и Польша хотят пригласить Украину в альянс по окончании вооруженного конфликта, что соответствует желаниям самого Киева, а Германия и США не хотят брать никаких конкретных обязательств, тем самым, по сути, придерживаясь решений Бухарестского саммита 2008 года.
"Они хотят послать позитивный сигнал, выходящий за пределы Бухарестского саммита, но не давать обещаний, которые, они, возможно, не смогут выполнить - из-за непредсказуемого развития конфликта и последующих мирных переговоров с Россией," - пишет издание.
По мнению издания, с этой точки зрения отказ от Плана действий по членству в НАТО для Украины мог бы послужить консенсусом для членов альянса.
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Шведский аспект

Греческое государственное телевидение ERT отмечает, что о вступлении Украины в Атлантический альянс в настоящее время речи не идет. В центре саммита будет находиться личная "ставка" американского президента Байдена на консенсус по продвигаемой им новой стратегии коллективной безопасности НАТО в противовес России, говорится в материале.
Однако для демонстрации единства сначала необходимо убедить Турцию снять вето на членство Швеции. Это "Гордиев узел", проходящий через "сделку" Эрдогана по F-16, отмечает телеканал.
Нет единства в вопросе отношений НАТО с Украиной и ответа на вопрос, будет ли ее вступление способствовать стратегической безопасности Североатлантического альянса. Но для Киева настал момент истины, и он подталкивает к обновлению отношений посредством дорожной карты, сказано в сообщении.
По мнению авторов материала, решение американского президента об отправке на Украину кассетных боеприпасов стало еще одним испытанием на единство НАТО.
"Ожидается, что Джо Байдену придется отстаивать это спорное предложение перед союзниками", - говорится в репортаже.
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