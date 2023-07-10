https://ria.ru/20230710/putin-1883237514.html

Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня

Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня - РИА Новости, 10.07.2023

Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня

Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T13:17

2023-07-10T13:17

2023-07-10T14:33

политика

владимир путин

евгений пригожин

москва

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — сказал он журналистам.По словам Пескова, Путин на мероприятии "дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения". "Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — добавил представитель Кремля.На вопрос, присутствовали ли на собрании представители Минобороны, Песков ответил, что ему "больше нечего сказать по этой встрече".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как "участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".

https://ria.ru/20230707/prigozhin-1882839448.html

https://ria.ru/20230706/vagner-1882539656.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, владимир путин, евгений пригожин, москва