Рейтинг@Mail.ru
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня - РИА Новости, 10.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 10.07.2023 (обновлено: 14:33 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/putin-1883237514.html
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня - РИА Новости, 10.07.2023
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня
Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T13:17
2023-07-10T14:33
политика
владимир путин
евгений пригожин
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_0:141:3139:1906_1920x0_80_0_0_33c05b4b20115dd2b13920aa5dfd813f.jpg
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — сказал он журналистам.По словам Пескова, Путин на мероприятии "дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения". "Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — добавил представитель Кремля.На вопрос, присутствовали ли на собрании представители Минобороны, Песков ответил, что ему "больше нечего сказать по этой встрече".В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как "участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
https://ria.ru/20230707/prigozhin-1882839448.html
https://ria.ru/20230706/vagner-1882539656.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805619989_204:0:2933:2047_1920x0_80_0_0_d80715cfe1b07702e5a54944b1e8b57b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, евгений пригожин, москва
Политика, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Москва
Путин встречался с Пригожиным в Кремле 29 июня

Путин 29 июня провел встречу с главой ЧВК "Вагнер" Пригожиным и бойцами группы в Кремле

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин через пять дней после попытки мятежа встретился в Кремле с руководством ЧВК "Вагнер", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании. Включая самого Пригожина. Эта встреча состоялась в Кремле 29 июня. Длилась она почти три часа", — сказал он журналистам.
По словам Пескова, Путин на мероприятии "дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня, выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудового применения".
"Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего", — добавил представитель Кремля.
Евгений Пригожин в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
СМИ: немецкая разведка прослушивала переговоры Пригожина и Лукашенко
7 июля, 16:36
На вопрос, присутствовали ли на собрании представители Минобороны, Песков ответил, что ему "больше нечего сказать по этой встрече".
В ночь на 24 июня в Ростове-на-Дону силы частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" захватили штаб Южного военного округа. Это произошло после заявлений предпринимателя Евгения Пригожина о том, что российские вооруженные силы якобы нанесли ракетно-бомбовые удары по лагерям ЧВК, хотя это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ.
Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба белорусского лидера сообщила, что глава ЧВК принял предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и дальнейших шагах по деэскалации.
Бойцам "Вагнера" Путин предложил продолжить службу, заключив контракт с министерством обороны или другими силовыми органами, подчеркнув, что они также могут вернуться домой или "уйти в Белоруссию". Лукашенко 27 июня подтвердил прибытие Пригожина на белорусскую территорию, но 6 июля сообщил, что основатель "Вагнера" уже находится в Петербурге.
На фоне событий на Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа, однако впоследствии ФСБ прекратила расследование, так как "участники мятежа прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления".
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 06.07.2023
Лукашенко рассказал о размещении "Вагнера" в Белоруссии
6 июля, 11:46
 
ПолитикаВладимир ПутинЕвгений ПригожинМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала