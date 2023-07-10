https://ria.ru/20230710/pozhary-1883177042.html

Приамурье накрыло дымом от масштабных пожаров в Якутии

Приамурье накрыло дымом от масштабных пожаров в Якутии - РИА Новости, 10.07.2023

Приамурье накрыло дымом от масштабных пожаров в Якутии

Лесные пожары в Якутии стали причиной задымления территории Амурской области, зафиксировано около 100 термоточек близко от границ региона, сообщает Амурский... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T08:18

2023-07-10T08:18

2023-07-10T09:25

происшествия

амурская область

селемджинский район

сковородинский район

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

природные пожары в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 июл – РИА Новости. Лесные пожары в Якутии стали причиной задымления территории Амурской области, зафиксировано около 100 термоточек близко от границ региона, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ в Telegram-канале. Исключением стал только Сковородинский район. "Как сообщили в региональном диспетчерском штабе Амурской авиабазы, причиной такого явления стали огромное количество лесных пожаров на территории Якутии. Информационная система дистанционного мониторинга лесных пожаров "Рослесхоз" зафиксировала около 100 термоточек в непосредственной близости от границы Амурской области. Из-за северного ветра дым от пожаров с территории соседней территории начал распространяться на Приамурье", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что согласно прогнозу, направление ветра сменится к среде, 12 июля. По состоянию на утро понедельника в области действует 27 природных пожаров на территории Селемджинского района, Зейского и Тындинского округов. Один крупный пожар локализован в Селемджинском районе. На их тушении работает более 350 человек, задействовано более 50 единиц техники, в том числе три самолета и два вертолета Амурской авиабазы. Тем временем, Амурский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение, связанное с лесными пожарами на северо-востоке Приамурья. "С 10 июля местами по северо-востоку Амурской области ожидается повышение пожарной опасности лесов до чрезвычайной степени – V класс", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230703/pozhary-1881932683.html

https://ria.ru/20230619/pozhar-1879044519.html

амурская область

селемджинский район

сковородинский район

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происшествия, амурская область, селемджинский район, сковородинский район, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), природные пожары в россии