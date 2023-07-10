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Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
07:35 10.07.2023 (обновлено: 08:56 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/poteri-1883174283.html
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 10.07.2023
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении
Украинские военные понесли значительные потери за прошедшую неделю на Луганском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T07:35
2023-07-10T08:56
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
андрей марочко
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли значительные потери за прошедшую неделю на Луганском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.&quot;За истекшую неделю в зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике&quot;, — рассказал военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.Со слов собеседника агентства, военные за этот период отразили порядка 72 атак ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.Кроме того, российские войска за неделю на Луганском тактическом направлении уничтожили 2,6 тысячи украинских военных и наемников, 92 автомобиля, 13 танков, а также подбили 54 различные боевые бронированные машины противника.
https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html
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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении

Марочко: украинская сторона несет значительные потери на Луганском направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые в ВСУ
Раненые в ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые в ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли значительные потери за прошедшую неделю на Луганском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«

"За истекшую неделю в зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике", — рассказал военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.

Со слов собеседника агентства, военные за этот период отразили порядка 72 атак ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.
Кроме того, российские войска за неделю на Луганском тактическом направлении уничтожили 2,6 тысячи украинских военных и наемников, 92 автомобиля, 13 танков, а также подбили 54 различные боевые бронированные машины противника.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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