https://ria.ru/20230710/poteri-1883174283.html

Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении

Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении - РИА Новости, 10.07.2023

Марочко заявил о значительных потерях ВСУ на Луганском направлении

Украинские военные понесли значительные потери за прошедшую неделю на Луганском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T07:35

2023-07-10T07:35

2023-07-10T08:56

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

андрей марочко

вооруженные силы рф

безопасность

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ЛУГАНСК, 10 июл — РИА Новости. Украинские военные понесли значительные потери за прошедшую неделю на Луганском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко."За истекшую неделю в зоне ответственности Южной группировки войск на Луганском тактическом направлении противник понес значительные потери в личном составе и технике", — рассказал военный эксперт, ссылаясь на собственные источники.Со слов собеседника агентства, военные за этот период отразили порядка 72 атак ВСУ и пресекли действия 16 диверсионно-разведывательных групп.Кроме того, российские войска за неделю на Луганском тактическом направлении уничтожили 2,6 тысячи украинских военных и наемников, 92 автомобиля, 13 танков, а также подбили 54 различные боевые бронированные машины противника.

https://ria.ru/20230709/vsu-1883118785.html

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луганская народная республика, андрей марочко, вооруженные силы рф, безопасность