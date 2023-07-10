https://ria.ru/20230710/polsha-1883271879.html
СМИ: Дуда потерпел оглушительное фиаско во время визита на Украину
СМИ: Дуда потерпел оглушительное фиаско во время визита на Украину - РИА Новости, 10.07.2023
СМИ: Дуда потерпел оглушительное фиаско во время визита на Украину
Визит президента Польши Анджея Дуды на Украину можно считать политическим провалом, пишет Onet.pl. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T14:33
2023-07-10T14:33
2023-07-10T14:48
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Визит президента Польши Анджея Дуды на Украину можно считать политическим провалом, пишет Onet.pl."Президент Дуда потерпел дипломатическое фиаско, не услышав от Зеленского извинений за Волынскую резню — что абсолютно неприемлемо", — говорится в публикации.Автор осудил украинского президента за то, что тот не смог сказать простого "извините" после помощи, которую Польша оказала его стране."Это украинские националисты планировали и осуществляли геноцид против поляков, а не наоборот. Ни исторически, ни морально нельзя оправдать формулу, сводящуюся в основном к утверждению, что "мы равны и можем дружить", — подчеркнул он.Накануне Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором не было ни слова про вину украинских неонацистов в Волынской резне. "Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!" — написал президент.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230707/reznya-1882827749.html
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в мире, польша, украина, россия, анджей дуда, twitter
В мире, Польша, Украина, Россия, Анджей Дуда, Twitter
СМИ: Дуда потерпел оглушительное фиаско во время визита на Украину
Onet.pl: Дуда потерпел фиаско, потому что Зеленский не извинился за Волынскую резню
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Визит президента Польши Анджея Дуды на Украину можно считать политическим провалом, пишет Onet.pl
.
"Президент Дуда потерпел дипломатическое фиаско, не услышав от Зеленского извинений за Волынскую резню — что абсолютно неприемлемо", — говорится в публикации.
Автор осудил украинского президента за то, что тот не смог сказать простого "извините" после помощи, которую Польша оказала его стране.
"Это украинские националисты планировали и осуществляли геноцид против поляков, а не наоборот. Ни исторически, ни морально нельзя оправдать формулу, сводящуюся в основном к утверждению, что "мы равны и можем дружить", — подчеркнул он.
Премьер Польши, выступая на Украине, напомнил о Волынской резне
Накануне Зеленский опубликовал в Twitter пост, в котором не было ни слова про вину украинских неонацистов в Волынской резне. "Вместе чествуем всех невинных жертв Волыни! Память нас объединяет! Вместе мы сильнее!" — написал президент.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН
-УПА
* остается одним из самых сложных в отношениях Варшавы и Киева. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России