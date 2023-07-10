https://ria.ru/20230710/peredacha-1883171588.html

Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией

Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией - РИА Новости, 10.07.2023

Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией

Читатели американской Breitbart раскритиковали президента США Джо Байдена за попытку оправдать передачу кассетных бомб Украине нехваткой боеприпасов. РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T06:35

2023-07-10T06:35

2023-07-10T11:44

в мире

сша

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джо байден

джон кирби

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели американской Breitbart раскритиковали президента США Джо Байдена за попытку оправдать передачу кассетных бомб Украине нехваткой боеприпасов."Оправдание Байдена поставок кассетных снарядов в том, что у нас заканчиваются боеприпасы. <...> Как вы будете вести войну против Китая или России, если вы даже не можете обеспечить страну размером с Украину оружием?" — спросил Sanfordbill."Тем не менее на протяжении месяцев мы слышали от западных СМИ, что именно у России заканчиваются снаряжение, ракеты и оборудование. Они наконец признали, что проигрывают, и используют кассетные бомбы, чтобы прикрыть раскол (внутри Запада. — Прим. ред.)", — добавил SiberianRhod."Байден буквально вынимает еду из ртов американских детей, чтобы вести очередную бесконечную войну для получения десятипроцентного отката", — отметил coolercoleman."Режим Байдена — чистое зло. Они могли предотвратить этот конфликт еще до того, как он начался", — прокомментировал Stan."Джо с деменцией, похоже, настроен начать третью мировую", — высказался ricocat1.В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили кассетные боеприпасы — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, это вызвано необходимостью компенсировать недостаток обычных боеприпасов, которые Вашингтон поставляет украинской армии.

https://ria.ru/20230710/opasnost-1883170974.html

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в мире, сша, украина, джо байден, джон кирби, россия