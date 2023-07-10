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Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией
Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией - РИА Новости, 10.07.2023
Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией
Читатели американской Breitbart раскритиковали президента США Джо Байдена за попытку оправдать передачу кассетных бомб Украине нехваткой боеприпасов. РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T06:35
2023-07-10T06:35
2023-07-10T11:44
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Читатели американской Breitbart раскритиковали президента США Джо Байдена за попытку оправдать передачу кассетных бомб Украине нехваткой боеприпасов."Оправдание Байдена поставок кассетных снарядов в том, что у нас заканчиваются боеприпасы. <...> Как вы будете вести войну против Китая или России, если вы даже не можете обеспечить страну размером с Украину оружием?" — спросил Sanfordbill."Тем не менее на протяжении месяцев мы слышали от западных СМИ, что именно у России заканчиваются снаряжение, ракеты и оборудование. Они наконец признали, что проигрывают, и используют кассетные бомбы, чтобы прикрыть раскол (внутри Запада. — Прим. ред.)", — добавил SiberianRhod."Байден буквально вынимает еду из ртов американских детей, чтобы вести очередную бесконечную войну для получения десятипроцентного отката", — отметил coolercoleman."Режим Байдена — чистое зло. Они могли предотвратить этот конфликт еще до того, как он начался", — прокомментировал Stan."Джо с деменцией, похоже, настроен начать третью мировую", — высказался ricocat1.В конце прошлой недели Пентагон анонсировал новый пакет военной помощи для Киева, в который впервые включили кассетные боеприпасы — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, это вызвано необходимостью компенсировать недостаток обычных боеприпасов, которые Вашингтон поставляет украинской армии.
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в мире, сша, украина, джо байден, джон кирби, россия
В мире, США, Украина, Джо Байден, Джон Кирби, Россия
Американцы задали Байдену неудобный вопрос о конфликте с Россией
Читатели Breitbart осудили Байдена за попытку оправдать передачу Киеву кассетных бомб
МОСКВА, 10 июл — РИА Новости.
Читатели американской Breitbart
раскритиковали президента США Джо Байдена за попытку оправдать передачу кассетных бомб Украине нехваткой боеприпасов.
«
"Оправдание Байдена поставок кассетных снарядов в том, что у нас заканчиваются боеприпасы. <...> Как вы будете вести войну против Китая или России, если вы даже не можете обеспечить страну размером с Украину оружием?" — спросил Sanfordbill.
"Тем не менее на протяжении месяцев мы слышали от западных СМИ, что именно у России заканчиваются снаряжение, ракеты и оборудование. Они наконец признали, что проигрывают, и используют кассетные бомбы, чтобы прикрыть раскол (внутри Запада. — Прим. ред.)", — добавил SiberianRhod.
"Байден буквально вынимает еду из ртов американских детей, чтобы вести очередную бесконечную войну для получения десятипроцентного отката", — отметил coolercoleman.
«
"Режим Байдена — чистое зло. Они могли предотвратить этот конфликт еще до того, как он начался", — прокомментировал Stan.
"Джо с деменцией, похоже, настроен начать третью мировую", — высказался ricocat1.
В конце прошлой недели Пентагон
анонсировал новый пакет военной помощи для Киева
, в который впервые включили кассетные боеприпасы — 155-миллиметровые артиллерийские снаряды типа DPICM. Как заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби
, это вызвано необходимостью компенсировать недостаток обычных боеприпасов, которые Вашингтон
поставляет украинской армии.
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