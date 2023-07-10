https://ria.ru/20230710/olimpiada-1883385055.html

Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии

Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии - РИА Новости, 10.07.2023

Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии

Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.07.2023

2023-07-10T20:20

2023-07-10T20:20

2023-07-10T20:46

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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн, сообщили журналистам в Минпросвещения России."Российская сборная успешно выступила на Международной биологической олимпиаде (IBO) и завоевала четыре медали: три золотые и одну серебряную. Состязание проходило в Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты). В олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что задания по теории включали вопросы из основных разделов науки: клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики, отметили в Минпросвещения. "Хочу поздравить ребят и их наставников с таким прекрасным результатом. Он стал возможен благодаря тщательной подготовке самих школьников и серьезному вкладу их тренеров и педагогов. Это заслуженная личная победа каждого из вас и еще одна победа российской системы образования, которая в очередной раз доказала свою эффективность", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Он также выразил уверенность что такое достижение на международном уровне задаст высокую планку для дальнейших профессиональных успехов школьников. "Золото" завоевали Петр Попов и Иван Демидов из Физтех-лицея имени Капицы, Алиса Тимонина из Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а серебряную медаль получил Никита Воробьев из той же школы, руководителем сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ. В Минпросвещения пояснили, что Международная биологическая олимпиада (IBO) – научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года, она проводится ежегодно с 1990 года, а каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из четырех участников – победителей национальной биологической олимпиады, Россия с 1992 года на Международной биологической олимпиаде завоевала 122 медали, из них 37 – золотых.

https://ria.ru/20230701/geografiya-1881619414.html

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общество, дубай, россия, сергей кравцов, иван демидов