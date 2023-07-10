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Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии - РИА Новости, 10.07.2023
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20:20 10.07.2023 (обновлено: 20:46 10.07.2023)
https://ria.ru/20230710/olimpiada-1883385055.html
Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии
Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии - РИА Новости, 10.07.2023
Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии
Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн, сообщили журналистам в... РИА Новости, 10.07.2023
2023-07-10T20:20
2023-07-10T20:46
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МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн, сообщили журналистам в Минпросвещения России."Российская сборная успешно выступила на Международной биологической олимпиаде (IBO) и завоевала четыре медали: три золотые и одну серебряную. Состязание проходило в Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты). В олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах", - говорится в сообщении.В министерстве добавили, что задания по теории включали вопросы из основных разделов науки: клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики. Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики, отметили в Минпросвещения. "Хочу поздравить ребят и их наставников с таким прекрасным результатом. Он стал возможен благодаря тщательной подготовке самих школьников и серьезному вкладу их тренеров и педагогов. Это заслуженная личная победа каждого из вас и еще одна победа российской системы образования, которая в очередной раз доказала свою эффективность", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении. Он также выразил уверенность что такое достижение на международном уровне задаст высокую планку для дальнейших профессиональных успехов школьников. "Золото" завоевали Петр Попов и Иван Демидов из Физтех-лицея имени Капицы, Алиса Тимонина из Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а серебряную медаль получил Никита Воробьев из той же школы, руководителем сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ. В Минпросвещения пояснили, что Международная биологическая олимпиада (IBO) – научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года, она проводится ежегодно с 1990 года, а каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из четырех участников – победителей национальной биологической олимпиады, Россия с 1992 года на Международной биологической олимпиаде завоевала 122 медали, из них 37 – золотых.
https://ria.ru/20230701/geografiya-1881619414.html
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общество, дубай, россия, сергей кравцов, иван демидов
Хорошие новости, Общество, Дубай, Россия, Сергей Кравцов, Иван Демидов
Российские школьники взяли три золотые медали на олимпиаде по биологии

Российские школьники взяли три "золота" и "серебро" на международной олимпиаде по биологии

© Минпросвещения РоссииРоссийская сборная на Международной биологической олимпиаде
Российская сборная на Международной биологической олимпиаде
© Минпросвещения России
Российская сборная на Международной биологической олимпиаде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости. Российские школьники завоевали три золотые и одну серебряную медаль на международной биологической олимпиаде в городе Эль-Айн, сообщили журналистам в Минпросвещения России.
"Российская сборная успешно выступила на Международной биологической олимпиаде (IBO) и завоевала четыре медали: три золотые и одну серебряную. Состязание проходило в Эль-Айн (Объединенные Арабские Эмираты). В олимпиаде приняли участие 297 школьников из 79 стран, они состязались в теоретическом и практическом турах", - говорится в сообщении.
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1 июля, 11:03
В министерстве добавили, что задания по теории включали вопросы из основных разделов науки: клеточной биологии, молекулярной биологии, анатомии и физиологии растений, анатомии и физиологии животных и человека, этологии, генетики и эволюции, экологии, биосистематики.
Практическая часть проводилась в биологических лабораториях и состояла из четырех экспериментальных заданий в области экологии и этологии, молекулярной биологии растений, биохимии и биоинформатики, отметили в Минпросвещения.
"Хочу поздравить ребят и их наставников с таким прекрасным результатом. Он стал возможен благодаря тщательной подготовке самих школьников и серьезному вкладу их тренеров и педагогов. Это заслуженная личная победа каждого из вас и еще одна победа российской системы образования, которая в очередной раз доказала свою эффективность", - сказал глава ведомства Сергей Кравцов, его слова приводятся в сообщении.
Он также выразил уверенность что такое достижение на международном уровне задаст высокую планку для дальнейших профессиональных успехов школьников.
"Золото" завоевали Петр Попов и Иван Демидов из Физтех-лицея имени Капицы, Алиса Тимонина из Общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства, а серебряную медаль получил Никита Воробьев из той же школы, руководителем сборной выступила Галина Белякова, доцент МГУ.
В Минпросвещения пояснили, что Международная биологическая олимпиада (IBO) – научное состязание для школьников не младше 15 лет и не старше 21 года, она проводится ежегодно с 1990 года, а каждая страна-участник может отправить команду, состоящую из четырех участников – победителей национальной биологической олимпиады, Россия с 1992 года на Международной биологической олимпиаде завоевала 122 медали, из них 37 – золотых.
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